Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині, є загиблий, травмована дитина.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні о 09 год. 25 хв. росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. Є загиблий. Травмовано двох жителів громади – батька та чотирирічного сина", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівля магазину та Будинок культури.

Наразі на місці працюють всі необхідні служби.

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Крім того, за минулу добу поліція задокументувала 226 ударів росіян по Сумщині. В результаті обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок та цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, президент України повідомив, що особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах.

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