Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівля магазину та Будинок культури.

"Сьогодні о 09 год. 25 хв. росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. Є загиблий. Травмовано двох жителів громади – батька та чотирирічного сина", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині, є загиблий, травмована дитина.

Крім того, за минулу добу поліція задокументувала 226 ударів росіян по Сумщині. В результаті обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок та цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, президент України повідомив, що особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах.