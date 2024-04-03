Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в березні російська армія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 дронів Shahed і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

"Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що тепер більш ніж мільйонний Харків зазнає ударів не тільки ракет і дронів, а й авіабомб. У місті зруйнована критична інфраструктура, щодня зазнають пошкоджень житлові будинки.

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На переконання Зеленського, усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя людей та повернути безпеку нашим містам.

""Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", - зауважив президент.

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