У Києві починають розквітати сакури та магнолії. Період цвітіння буде тривати близько двох тижнів залежно від виду. Помилуватися квітучими рослинами можна у Дніпровському та Деснянському, а згодом – у всіх районах столиці.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Крім Ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, дерева ростуть у парках та скверах столиці.

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За інформацією комунального об’єднання «Київзеленбуд», сакури в Києві висаджені на бульварі Верховної Ради, Дарницькій площі і парку «Перемога» у Дніпровському районі та у парку «Кіото» у Деснянському районі.

У Дарницькому районі сакурами можна помилуватися у парку Партизанської слави.

У Шевченківському районі вони ростуть на Майдані Незалежності, на Пейзажній алеї, у Сирецькому парку, на Володимирській гірці, у Мюнхенському сквері і у сквері біля Золотих воріт.

У Печерському районі варто відвідати Наводницький парк, бульвар Липський, сквер імені Марії Заньковецької, сквер біля театру імені Івана Франка; сквер біля Печерської райдержадміністрації, у Подільському районі - Куренівський парк, сквер біля кінотеатру «Жовтень», сквер № 3 на Контрактовій площі.

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В Оболонському районі можна побачити цвітіння японської вишні у парку «Наталка», сквері на проспекті Степана Бандери, в «Саду Каменів», парку «Пуща-Водиця», на набережній Дніпра.

У Солом’янському районі сакура цвіте у парках імені Миколи Зерова, «Відрадний», «Орлятко», у сквері імені Максима Шаповала, Солом’янському ландшафтному парку, у Залізничному сквері та на площі Петра Кривоноса.

У Святошинському районі, щоб побачити квіти сакур, варто сходити у сквер на бульварі Академіка Вернадського, парк «Інтернаціональний», парк на вулиці Ореста Васкула (колишня Феодори Пушиної), сквер імені Василя Стуса (на розі проспектів Берестейського та Палладіна), у Голосіївському районі – сквер на вулиці Івана Федорова, сквер біля ВДНГ та сквер Героїв Маріуполя.

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Помилуватися магноліями у столиці можна буде у парку «Наталка», у парку із водними об’єктами на проспекті Романа Шухевича, у парках Партизанської слави та Воїнів-інтернаціоналістів, у парку «Перемога», на бульварах Івана Миколайчука та Амвросія Бучми, у сквері на Дарницькій площі.

Щоб побачити магнолії, варто відвідати парк «Відрадний», сквер імені Марії Заньковецької, Бастіонний сквер та Голосіївський парк імені Максима Рильського.