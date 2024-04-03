У віці 114 років помер найстаріший чоловік світу Хуан Вінсенте Перес Мора. Він жив у Венесуелі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Мора народився 27 травня 1909 року в Ель-Кобре, та протягом 50 років працював переважно у вирощуванні цукрової тростини та кави. Його дружина померла у 1997 році після майже 60 років шлюбу.

Як повідомляє видання Mirror, у 2022 році Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала його найстарішим чоловіком світу у віці 112 років.

Advertisement

Хуан Вісенте Перес Мора був фермером та залишив по собі величезну родину – 11 дітей, 41 онука, 18 правнуків та 12 праправнуків.

Раніше повідомляли, що Альміхан Сеїті, найстаріша людина в Китаї, померла у віці 135 років у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР.