У ніч проти 4 квітня російська армія завдала подвійного удару "Шахедами" по Харкову. Внаслідок російської атаки на житлові будинки чотири людини загинули, 12 - дістали поранень.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
«Один (дрон - ред.) потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі», - написав він.
Міський голова додав, що під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Також дістала поранень медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом із бригадою прибула на місце події для надання допомоги.
Національна поліція України повідомила, що в Харкові пошкоджені три багатоповерхівки, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобіля швидкої допомоги та будівля лікарні.
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