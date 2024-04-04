У ніч проти 4 квітня російська армія завдала подвійного удару "Шахедами" по Харкову. Внаслідок російської атаки на житлові будинки чотири людини загинули, 12 - дістали поранень.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Один (дрон - ред.) потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі», - написав він.

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Міський голова додав, що під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Також дістала поранень медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом із бригадою прибула на місце події для надання допомоги.