У квітні реслінг повертається на українське телебачення. На платформі кіно та телебачення Київстар ТБ з'явився канал WWE, де наживо транслюватимуться найвідоміші світові змагання з реслінгу, зокрема і WrestleMania.

Раніше шоу WWE транслювали в Україні з 2009 року до 2013 року на каналі QTV. Тоді воно мало неабияку популярність серед глядачів. Окрім самих поєдинків, глядачам запамʼяталися надзвичайно влучні коментування від Олександра Бєлкіна та Сергія Новака, які і стануть коментаторами наступних поєдинків на каналі WWE.

На запитання, наскільки великою є аудиторія реслінгу, Бєлкін відповідає, що на сьогодні дуже важко робити якісь припущення, тому що остання україномовна програма вийшла наприкінці 2013 року.

Найближчий з поєдинків — WrestleMania 40 — відбудеться у Філадельфії 7 та 8 квітня о 02:00 за київським часом. Ця дводенна подія заслуговує особливої уваги фанатів реслінгу, адже в ній візьме участь Двейн «Скеля» Джонсон.

«Глядачам варто очікувати в першу чергу яскравого, незабутнього, спортивного шоу! Шоу, де здійснюються або розбиваються мрії, шоу справжніх, найкращих профі своєї справи! Особисто для мене головне питання: чи принесе ця Реслманія чергову перемогу Роману Рейнсу? Я сподіваюсь, що ні (усміхається, - ред.), але подивимось! Чекатиму всіх у прямому ефірі, дві ночі поспіль», — зазначив Олександр Бєлкін.

WrestleMania є однією з найдавніших та найвизначніших подій у реслінгу. Участь у цій події вважається головним досягненням реслера у його кар'єрі. Саме на ній відбуваються поєдинки за чемпіонства та змагання між найбільш конфліктними спортсменами. Цей вид спорту є театралізованою спортивною боротьбою, що поєднала елементи атлетизму, бойових мистецтв та театральної вистави.

Канал WWE доступний на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ у розділі «Онлайн ТБ». Запис трансляцій матчів користувачі платформи зможуть знайти у бібліотеці відео, тож дивитися улюблені спортивні події можна буде у зручний час.

«Раді бути першими, хто повертає реслінг в Україну, більше того, дозволити фанатам дивитись улюблені шоу з легендарним коментатором рідною мовою», — прокоментував СЕО Київстар ТБ, Павло Рибак.

Окрім WrestleMania 40, для фанатів реслінгу Київстар ТБ покаже такі шоу, як Money in the Bank, SummerSlam Detroit, Crown Jewel, Survivor Series: War Games, Royal Ramble, Backlash France, Bash in Berlin. Також будуть доступні до перегляду щотижневі події: щовівторка WWE RAW, щосуботи WWE SMAKEDOWN та щосереди WWE NXT.

Як дивитися канал WWE?

Дивитися змагання з реслінгу можна з будь-якого пристрою: зі смартфона, ноутбука, планшета або Smart TV. Для цього потрібно завантажити додаток або відкрити сайт Київстар ТБ, які доступні для користувачів всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів, та оформити підписку.

Канал WWE входить до всіх стандартних пакетів — «Базовий», «Сімейний», «Преміум HD».

Також абоненти Київстар можуть підключити Суперсилу «Київстар ТБ», щоб переглядати контент на платформі за умовами тарифу. Суперсила — це послуга на вибір, доступна в тарифі без жодних доплат.

Обрати свою Суперсилу та перевірити можливість її підключення можна у додатку Мій Київстар, зателефонувавши на безкоштовний номер 500 або, набравши спеціальний USSD-код *500*4# чи звернутися до консультантів у магазини мережі Київстар. Обравши Суперсилу Київстар ТБ, ви матимете доступ до 400 ТВ-каналів та 18 000 фільмів, серіалів, шоу та мультфільмів після поповнення абонентської плати.Для абонентів інших операторів за 29 грн можливо підключити преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 14 днів.

Довідково:

Київстар ТБ — спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа нараховує понад 400 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телеграм-каналі «Кіно для ТБ».