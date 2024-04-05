Президент України підписав закон, який зменшує з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних», - повідомляють у Генштабі.

ТЦК будуть здійснювати виклик таких громадян для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду й оформлення відповідних військово-облікових документів.

Advertisement

«Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюють у контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов'язку із захисту Батьківщини», – йдеться у повідомленні.

Також проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який прийняла у першому читанні Верховна Рада, передбачає скасування строкової військової служби. Замість неї вводять базову військову службу та базову загальновійськову підготовку.

Advertisement

У Генштабі додають, що в законопроєкті передбачають надати призовникам можливість обирати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

«Перебування громадян на військовому обліку призовників до досягнення ними 27-річного віку втратило актуальність та було зменшено до 25 років», – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також там зазначають, що відповідно до указу президента України протягом квітня-травня у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях звільняють y запас військовослужбовців-строковиків. Усього в ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько семи тисяч осіб.

Advertisement

Нагадаємо, 2 квітня Президент України підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. А також законопроєкт, який стосується повторного медичного огляду обмежено придатних чоловіків. Вони мають повторно пройти ВЛК.

Як раніше повідомляв Kyiv Post, у березні 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про демобілізацію строковиків.