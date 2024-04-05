Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Литва закупить для України 3 000 литовських безпілотників, а також виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових.

«Литва закупить для України три тисячі литовських безпілотників, а також виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових. Про це домовилися з Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте під час візиту у Вільнюс», - зауважив він.

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За словами Шмигаля, Литва також надає 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, 5 мільйонів євро на освіту та 12 мільйонів євро - на допомогу ветеранам, відбудову шкіл та дитсадків, облаштування укриттів.

Очільник українського уряду також відзначив, що держава високо цінує готовність Литви брати участь у реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського та її сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції України.

«Подякував Литві за чітку позицію стосовно блокування експорту до ЄС російської та білоруської агропродукції, а також за лідерство на санкційному треці», - резюмував Шмигаль.

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Крім того, Литва спрямувала майже півтора відсотка свого ВВП на допомогу Україні, що є сумою, співмірною з оборонними бюджетами деяких великих країн світу.

Про це Шмигаль повідомив під час спільного брифінгу з Прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте за підсумками двосторонньої зустрічі, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми завжди будемо пам'ятати і цінувати все, що зробила Литва для України в ці важкі часи. … Два роки тому, в переломний момент війни, коли ми звільнили Київщину, пані Прем'єр-міністерка Литви на власні очі бачила страшні наслідки російської окупації. Ні в неї, ні в усіх наших литовських партнерів немає сумнівів у тому, що Україна повинна перемогти, бо йдеться про життя і майбутнє всієї Європи», - резюмував Шмигаль.

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Раніше ми писали, що під час урочистостей на честь 20-ї річниці вступу Литви до НАТО її президент закликав допомогти Україні перемогти у війні.