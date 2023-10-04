ПРЕС-РЕЛІЗ

Григорій Козловський та ФК «Рух» зібрали 300 тисяч гривень на дрони для прикордонників ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
жов. 4, 2023
Григорій Козловський та ФК «Рух» зібрали 300 тисяч гривень на дрони для прикордонників
Григорій Козловський і його команда допомагають ЗСУ і переселенцям від перших днів війни.
Kyiv Post
Київстар став партнером форуму по розмінуванню, який організувало Міністерство економіки України. ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
вер. 29, 2023
Київстар став партнером форуму по розмінуванню, який організувало Міністерство економіки України.
Нещодавно у Києві відбувся перший форум з проблематики гуманітарного розмінування Demine Ukraine Forum. Метою заходу стала відкрита дискусія, щодо дій для пришвидшення розмінування та планів країни.
Kyiv Post
Технічний директор Київстару розповів на конгресі MWC 23 як компанія долає виклики військового часу ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
вер. 28, 2023
Технічний директор Київстару розповів на конгресі MWC 23 як компанія долає виклики військового часу
Київстар постійно інвестує в розвиток інфраструктури, відновлення і модернізацію базових станцій, повертає зв`язок на деокуповані території і розвиває нові технології зв’язку.
Kyiv Post
До кінця 2023 року на базових станціях Київстар буде 110 тис нових акумуляторів ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
вер. 28, 2023
До кінця 2023 року на базових станціях Київстар буде 110 тис нових акумуляторів
Київстар підготував мережу до можливих перебоїв з електроенергією. Для цього компанія встановила більш ємнісні акумулятори, які можуть працювати без підзарядки від електроенергії до 6 годин.
Kyiv Post
В Києві та в інших містах держави проходить унікальна художня виставка «Україна крізь віки» ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
вер. 28, 2023
В Києві та в інших містах держави проходить унікальна художня виставка «Україна крізь віки»
Олександр Свіщов про виставку: Мова мистецтва - це той «Код нації», який допомагає нам перемогти!
Kyiv Post
Київстар запускає нове рішення для бізнесу — сигнал точного позиціювання RTK ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
вер. 26, 2023
Київстар запускає нове рішення для бізнесу — сигнал точного позиціювання RTK
Національний мобільний оператор Київстар продовжує інвестувати в розвиток економіки України. Компанія оголошує про запуск рішення, яке допоможе бізнесам із багатьох галузей працювати ефективніше.
Kyiv Post
"Мета - протистояти російській пропаганді". В Україні завершились зйомки фільму "БУЧА" ПРЕС-РЕЛІЗ
Війна в Україні
вер. 22, 2023
"Мета - протистояти російській пропаганді". В Україні завершились зйомки фільму "БУЧА"
Під час знімального процесу робочі матеріали стрічки отримали підтримку на European Film Market, кінофестивалі La Biennale di Venezia та Toronto International Film Festival.
Kyiv Post
НЕСТ та німецька компанія Baywobau Invest підписали меморандум про співробітництво ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
вер. 20, 2023
НЕСТ та німецька компанія Baywobau Invest підписали меморандум про співробітництво
Домовленість передбачає залучення німецьких інвестицій для будівництва житла в Україні.
Kyiv Post
Олександр Комаров, Київстар: «Я радий, що наша материнська компанія VEON завершує вихід з російського ринку» ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
вер. 20, 2023
Олександр Комаров, Київстар: «Я радий, що наша материнська компанія VEON завершує вихід з російського ринку»
Президент оператора електронних комунікацій «Київстар» Олександр Комаров підтвердив плани материнської компанії VEON повністю вийти з російського ринку не пізніше середини жовтня 2023 р.
Kyiv Post
100 СПІВРОБІТНИКІВ КИЇВСТАРУ ЗДАЛИ 45 ЛІТРІВ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
вер. 14, 2023
100 СПІВРОБІТНИКІВ КИЇВСТАРУ ЗДАЛИ 45 ЛІТРІВ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ
У вересні співробітники "Київстар" взяли участь у традиційному корпоративному благодійному заході «Тиждень донорства». Мета — популяризація та розвиток у колективі культури системного донорства.
Kyiv Post
Київстар підтримує співробітників-військовослужбовців ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
сер. 30, 2023
Київстар підтримує співробітників-військовослужбовців
Національний оператор телекомунікацій підтримує співробітників, мобілізованих до лав ЗСУ, та впроваджує програми допомоги і реінтеграції ветеранів.
Kyiv Post
Київстар за час війни підключив до 4G-зв`язку 3,5 тисячі населених пунктів ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
сер. 29, 2023
Київстар за час війни підключив до 4G-зв`язку 3,5 тисячі населених пунктів
Наразі швидкісний мобільний інтернет від Київстар доступний для понад 94% населення на підконтрольній Україні території.
Kyiv Post
Київстар за час війни перерахував у держбюджет понад 15 млрд грн податків і зборів ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
сер. 17, 2023
Київстар за час війни перерахував у держбюджет понад 15 млрд грн податків і зборів
Від початку війни національний телеком оператор перерахував до державного бюджету 15,208 млрд грн податків і зборів. У тому числі – 1,4 млрд грн збір за радіочастоти і 53 млн грн військового збору.
Kyiv Post
Київстар будує телеком мережу для Вінницького шпиталю ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
сер. 14, 2023
Київстар будує телеком мережу для Вінницького шпиталю
Національний телеком оператор будує мережі швидкісного інтернету та кабельні структуровані мережі для об`єктів цивільної оборони і охорони здоров`я. Роботи виконуються на благодійних засадах.
Kyiv Post
Київстар інвестував 920 мільйонів грн в енергонезалежність ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
сер. 8, 2023
Київстар інвестував 920 мільйонів грн в енергонезалежність
Національний телеком оператор завчасно готується до можливих зимових блекаутів і забезпечує телеком мережу дизель-генераторами, акумуляторами тривалої дії та джерелами безперебійного живлення.
Kyiv Post
Київстар у 2 кв 2023 року збільшив інвестиції у телеком мережу ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
сер. 4, 2023
Київстар у 2 кв 2023 року збільшив інвестиції у телеком мережу
У найближчі три роки Київстар планує інвестувати у телеком сектор України 600 млн доларів США.
Kyiv Post