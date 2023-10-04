ПРЕС-РЕЛІЗ
Ukraine
жов. 4, 2023
Григорій Козловський і його команда допомагають ЗСУ і переселенцям від перших днів війни.
Ukraine
вер. 29, 2023
Нещодавно у Києві відбувся перший форум з проблематики гуманітарного розмінування Demine Ukraine Forum. Метою заходу стала відкрита дискусія, щодо дій для пришвидшення розмінування та планів країни.
Ukraine
вер. 28, 2023
Київстар постійно інвестує в розвиток інфраструктури, відновлення і модернізацію базових станцій, повертає зв`язок на деокуповані території і розвиває нові технології зв’язку.
Ukraine
вер. 28, 2023
Київстар підготував мережу до можливих перебоїв з електроенергією. Для цього компанія встановила більш ємнісні акумулятори, які можуть працювати без підзарядки від електроенергії до 6 годин.
Ukraine
вер. 28, 2023
Олександр Свіщов про виставку: Мова мистецтва - це той «Код нації», який допомагає нам перемогти!
Ukraine
вер. 26, 2023
Національний мобільний оператор Київстар продовжує інвестувати в розвиток економіки України. Компанія оголошує про запуск рішення, яке допоможе бізнесам із багатьох галузей працювати ефективніше.
Війна в Україні
вер. 22, 2023
Під час знімального процесу робочі матеріали стрічки отримали підтримку на European Film Market, кінофестивалі La Biennale di Venezia та Toronto International Film Festival.
Ukraine
вер. 20, 2023
Домовленість передбачає залучення німецьких інвестицій для будівництва житла в Україні.
Ukraine
вер. 20, 2023
Олександр Комаров, Київстар:
«Я радий, що наша материнська компанія VEON завершує вихід з російського ринку»
Президент оператора електронних комунікацій «Київстар» Олександр Комаров підтвердив плани материнської компанії VEON повністю вийти з російського ринку не пізніше середини жовтня 2023 р.
Ukraine
вер. 14, 2023
У вересні співробітники "Київстар" взяли участь у традиційному корпоративному благодійному заході «Тиждень донорства». Мета — популяризація та розвиток у колективі культури системного донорства.
Ukraine
сер. 30, 2023
Національний оператор телекомунікацій підтримує співробітників, мобілізованих до лав ЗСУ, та впроваджує програми допомоги і реінтеграції ветеранів.
Ukraine
сер. 29, 2023
Наразі швидкісний мобільний інтернет від Київстар доступний для понад 94% населення на підконтрольній Україні території.
Ukraine
сер. 17, 2023
Від початку війни національний телеком оператор перерахував до державного бюджету 15,208 млрд грн податків і зборів. У тому числі – 1,4 млрд грн збір за радіочастоти і 53 млн грн військового збору.
Ukraine
сер. 14, 2023
Національний телеком оператор будує мережі швидкісного інтернету та кабельні структуровані мережі для об`єктів цивільної оборони і охорони здоров`я. Роботи виконуються на благодійних засадах.
Ukraine
сер. 8, 2023
Національний телеком оператор завчасно готується до можливих зимових блекаутів і забезпечує телеком мережу дизель-генераторами, акумуляторами тривалої дії та джерелами безперебійного живлення.
Ukraine
сер. 4, 2023
У найближчі три роки Київстар планує інвестувати у телеком сектор України 600 млн доларів США.
Ukraine
жов. 4, 2023
Григорій Козловський і його команда допомагають ЗСУ і переселенцям від перших днів війни.
Ukraine
вер. 29, 2023
Нещодавно у Києві відбувся перший форум з проблематики гуманітарного розмінування Demine Ukraine Forum. Метою заходу стала відкрита дискусія, щодо дій для пришвидшення розмінування та планів країни.
Ukraine
вер. 28, 2023
Київстар постійно інвестує в розвиток інфраструктури, відновлення і модернізацію базових станцій, повертає зв`язок на деокуповані території і розвиває нові технології зв’язку.
Ukraine
вер. 28, 2023
Київстар підготував мережу до можливих перебоїв з електроенергією. Для цього компанія встановила більш ємнісні акумулятори, які можуть працювати без підзарядки від електроенергії до 6 годин.
Ukraine
вер. 28, 2023
Олександр Свіщов про виставку: Мова мистецтва - це той «Код нації», який допомагає нам перемогти!
Ukraine
вер. 26, 2023
Національний мобільний оператор Київстар продовжує інвестувати в розвиток економіки України. Компанія оголошує про запуск рішення, яке допоможе бізнесам із багатьох галузей працювати ефективніше.
Війна в Україні
вер. 22, 2023
Під час знімального процесу робочі матеріали стрічки отримали підтримку на European Film Market, кінофестивалі La Biennale di Venezia та Toronto International Film Festival.
Ukraine
вер. 20, 2023
Домовленість передбачає залучення німецьких інвестицій для будівництва житла в Україні.
Ukraine
вер. 20, 2023
Олександр Комаров, Київстар: «Я радий, що наша материнська компанія VEON завершує вихід з російського ринку»
Президент оператора електронних комунікацій «Київстар» Олександр Комаров підтвердив плани материнської компанії VEON повністю вийти з російського ринку не пізніше середини жовтня 2023 р.
Ukraine
вер. 14, 2023
У вересні співробітники "Київстар" взяли участь у традиційному корпоративному благодійному заході «Тиждень донорства». Мета — популяризація та розвиток у колективі культури системного донорства.
Ukraine
сер. 30, 2023
Національний оператор телекомунікацій підтримує співробітників, мобілізованих до лав ЗСУ, та впроваджує програми допомоги і реінтеграції ветеранів.
Ukraine
сер. 29, 2023
Наразі швидкісний мобільний інтернет від Київстар доступний для понад 94% населення на підконтрольній Україні території.
Ukraine
сер. 17, 2023
Від початку війни національний телеком оператор перерахував до державного бюджету 15,208 млрд грн податків і зборів. У тому числі – 1,4 млрд грн збір за радіочастоти і 53 млн грн військового збору.
Ukraine
сер. 14, 2023
Національний телеком оператор будує мережі швидкісного інтернету та кабельні структуровані мережі для об`єктів цивільної оборони і охорони здоров`я. Роботи виконуються на благодійних засадах.
Ukraine
сер. 8, 2023
Національний телеком оператор завчасно готується до можливих зимових блекаутів і забезпечує телеком мережу дизель-генераторами, акумуляторами тривалої дії та джерелами безперебійного живлення.
Ukraine
сер. 4, 2023
У найближчі три роки Київстар планує інвестувати у телеком сектор України 600 млн доларів США.