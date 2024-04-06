Російська армія розпочала нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
За даними аналітиків, росіяни зосередили свої зусилля в районі Часового Яру.
Зазначається, що 5 квітня російські війська просунулися на північний схід від Бахмута. Але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.
«Здається, російські війська активізували свої зусилля на захід від Бахмута, щоб захопити Часів Яр. 5 квітня російські мілблогери заявили, що російські війська, включно з частинами 98-ї дивізії ВДВ, просунулися на східну околицю мікрорайону Канал та поблизу нього, ... і просунулися до північно-східної околиці Каналу біля залізниці», - аналізують фахівці.
Командир українського батальйону, який діє на Бахмутському напрямку, розповів, що російські війська розпочали нову хвилю наступів на цій ділянці фронту.
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За його словами, армія РФ концентрує свої зусилля в районі Часового Яру та продовжує штурмувати Іванівське, аби обійти українські позиції з флангу у Часовому Яру.
За даними Генерального штабу, протягом доби українські військові відбили понад 16 атак на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області.
На цій ділянці фронту ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.
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