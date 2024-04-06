Оновлено 9:45

Кількість постраждалих через обстріл Харкова зросла до 11. 

Про це повідомили в прокуратурі області. 

За попередніми даними, армія РФ вдарила по місту двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. 

Російські війська атакували місто близько 00:20. 

Загинуло шестеро людей.

Під прицілом опинився Шевченківський район. 

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За даними міської влади, пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто. 

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«У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість  чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі - з легкими пораненнями. Всього медики надали допомогу десятьом пораненим», - розповів про стан потерпілих керівник ОВА Олег Синєгубов. 

Напередодні російські війська вдарили по Запоріжжю. 

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За останніми даними, загинуло 4 людей та 25 - поранені. 

Війська РФ атакували місто щонайменше п'ятьма ракетами. 

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