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Кількість постраждалих через обстріл Харкова зросла до 11.
Про це повідомили в прокуратурі області.
За попередніми даними, армія РФ вдарила по місту двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.
Російські війська атакували місто близько 00:20.
Загинуло шестеро людей.
Під прицілом опинився Шевченківський район.
За даними міської влади, пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто.
Наймолодшому постраждалому 23 роки. У нього вибухова травма та уламкові поранення.
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«У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі - з легкими пораненнями. Всього медики надали допомогу десятьом пораненим», - розповів про стан потерпілих керівник ОВА Олег Синєгубов.
Напередодні російські війська вдарили по Запоріжжю.
За останніми даними, загинуло 4 людей та 25 - поранені.
Війська РФ атакували місто щонайменше п'ятьма ракетами.
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