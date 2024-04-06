За попередніми даними, армія РФ вдарила по місту двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Про це повідомили в прокуратурі області.

Кількість постраждалих через обстріл Харкова зросла до 11.

За даними міської влади, пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто.

Наймолодшому постраждалому 23 роки. У нього вибухова травма та уламкові поранення.

«У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі - з легкими пораненнями. Всього медики надали допомогу десятьом пораненим», - розповів про стан потерпілих керівник ОВА Олег Синєгубов.