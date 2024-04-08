Україна активно готується до щорічного саміту української благодійної платформи United24.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час традиційного відеозвернення, повідомляє Укрінформ.

«Вже активно готуємо нашу міжнародну роботу на наступні тижні й місяці. Зокрема, плануємо щорічний саміт української благодійної платформи United24. Говорив із амбасадорами «Юнайтед». Подякував їм за активність – і зараз, і в минулому році.

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Зараз усі бачать, що потрібно значно більше особистої енергії, значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами й конфліктами. Рік – непростий. Рік виборів у різних країнах та в Євросоюзі. Конфлікти й нестабільність і надалі ширяться світом – і не без російських інвестицій у насильство», – наголосив Зеленський.

Він подякував усім, хто залишається з Україною та допомагає, відзначивши, що головне – бути в єдності з усіма у світі, хто цінує життя, безпечне від терору.

Нагадаємо, 7 квітня Президент Володимир Зеленський обговорив підтримку України з амбасадорами фандрейзингової платформи United24, зокрема, з Френсісом Фукуямою, Річардом Бренсоном, Марком Геміллом, Тімоті Снайдером та іншими.

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Фандрейзингова платформа United24 запрацювала 5 травня 2022 року за ініціативою Зеленського. Серед 24 амбасадорів проєкту – актори, режисери, підприємці, музиканти, науковці, спортсмени та навіть астронавт.

Завдяки їхній підтримці та зусиллям донорів зі 110 країн за цей час на підтримку України акумулювали понад 625 мільйонів доларів. Ці кошти спрямували на закупівлю безпілотників різних типів, морських дронів, систем протидії дронам, обладнання для розмінування, інкубаторів для передчасно народжених дітей, автомобілів швидкої допомоги, а також на відбудову 26 мостів, багатоквартирних будинків, шкіл та облаштування укриттів для дітей.