Україна активно готується до щорічного саміту української благодійної платформи United24.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час традиційного відеозвернення, повідомляє Укрінформ.

«Вже активно готуємо нашу міжнародну роботу на наступні тижні й місяці. Зокрема, плануємо щорічний саміт української благодійної платформи United24. Говорив із амбасадорами «Юнайтед». Подякував їм за активність – і зараз, і в минулому році.

Advertisement

Зараз усі бачать, що потрібно значно більше особистої енергії, значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами й конфліктами. Рік – непростий. Рік виборів у різних країнах та в Євросоюзі. Конфлікти й нестабільність і надалі ширяться світом – і не без російських інвестицій у насильство», – наголосив Зеленський.

Він подякував усім, хто залишається з Україною та допомагає, відзначивши, що головне – бути в єдності з усіма у світі, хто цінує життя, безпечне від терору.

Нагадаємо, 7 квітня Президент Володимир Зеленський обговорив підтримку України з амбасадорами фандрейзингової платформи United24, зокрема, з Френсісом Фукуямою, Річардом Бренсоном, Марком Геміллом, Тімоті Снайдером та іншими.

Advertisement

Фандрейзингова платформа United24 запрацювала 5 травня 2022 року за ініціативою Зеленського. Серед 24 амбасадорів проєкту – актори, режисери, підприємці, музиканти, науковці, спортсмени та навіть астронавт.

Завдяки їхній підтримці та зусиллям донорів зі 110 країн за цей час на підтримку України акумулювали понад 625 мільйонів доларів. Ці кошти спрямували на закупівлю безпілотників різних типів, морських дронів, систем протидії дронам, обладнання для розмінування, інкубаторів для передчасно народжених дітей, автомобілів швидкої допомоги, а також на відбудову 26 мостів, багатоквартирних будинків, шкіл та облаштування укриттів для дітей.

Advertisement
За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Військовослужбовця УДО підозрюють в умисному вбивстві підлітка на фунікулері в Києві
Військовослужбовця УДО підозрюють в умисному вбивстві підлітка на фунікулері в Києві
Київ Пост
5 хвилин тому
Напередодні у Західній півкулі спостерігали повне сонячне затемнення
Напередодні у Західній півкулі спостерігали повне сонячне затемнення
Київ Пост
33 хвилини тому
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Київ Пост
58 хвилин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній ПОЯСНЕННЯ: Як Україна повертає НАТО до початкової місії
Далі » На стрільбищі в Грузії стався вибух: є загиблі та поранені