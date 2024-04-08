Крамниця спеціалізується на продажу одягу та аксесуарів спецпризначення, зброї та обладнання оборонного призначення. Також у Battleground проводять навчальні курси зі стрільби, додали у відомстві. На місці інциденту було видно стовпи диму.

За інформацію грузинського Міністерства внутрішніх справ, вибух стався на території тиру магазину Battleground у Тбілісі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві ЗМІ.

У неділю, 7 квітня, троє людей загинули, ще троє були поранені внаслідок вибуху на стрільбищі в Ісанському районі грузинської столиці Тбілісі.

Наразі причина вибуху залишається невідомою, йдеться в матеріалі. Але відомо, що МВС порушило справу за статтею 240 про порушення правил безпеки на об'єктах електро- або теплоенергії, газу, нафти або нафтопродуктів.

Внаслідок інциденту троє людей загинули, ще троє потерпілих залишаються в лікарнях, де їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно Kyiv Post повідомляв, що в Афганістані через необережне поводження з міною загинуло дев'ятеро дітей. Старий боєприпас здетонував, коли діти ним гралися.