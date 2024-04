Світові знаменитості закликали Конгрес США ухвалити фінансову допомогу Україні

Більше 35 амбасадорів фандрейзингової платформи президента Володимира Заленського United 24 закликали американських законодавців продовжити фінансування Києва, в якого вичерпуються людські сили й зброя.

10 квітня митці, активісти, вчені та інші світові знаменитості опублікували відкритого листа до Конгресу США на сайті CNN, який починається словами: “Українці борються за своє існування”.

Звернення до Конгресу, який знову зібрався після двотижневих канікул, ініціював професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Підписанти листа зазначили, що минуло вже 470 днів, відколи Конгрес востаннє ухвалив допомогу зраненій війною країні.

“Це більшість часу з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. За час нашої бездіяльності Росія відновила свою армію. Вона готує новий наступ, випробовуючи Україну на всьому фронті та незаконно використовуючи отруйний газ проти українських солдатів. Якщо Росія прорветься, це буде наша вина. І тоді ми зрозуміємо, що ми втратили”, – наголошують амбасадори.

Окрім Снайдера, листа підписали політолог Френсіс Фукуяма, актор Марк Гемілл, учасники гурту Imagine Dragons, історик Гарвардського університету Сергій Плохий, співачка Барбра Стрейзанд та інші зірки.

Вони також наголосили, що Росія “загрожує мусульманам України – кримським татарам”, більшість із яких живуть на Кримському півострові, незаконно окупованому з березня 204 року.

“ Прямо зараз Росія використовує ракети та плануючі бомби, щоб знищити красиве старовинне місто Харків, де колись проживало 1,5 мільйона людей. Так само, як Росія знищила Маріуполь, Алеппо та Грозний ”, – написали зірки.

Наразі прийнятий Сенатом законопроєкт із 60 мільярдами доларів допомоги Україні застряг у Палаті представників, де спікер Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) відмовляється виносити його на обговорення.

Від лютого 2022 року й дотепер США надали Україні безпекову допомогу на загальну суму 47 мільярдів доларів.

Професор Єльського університету Тімоті Снайдер (другий справа) ініціював відкрите звернення амбасадорів United 24 до Конгресу США. (United 24)

У 2023 році Росія продала награбованого українського зерна на 46 мільйонів доларів

З минулий рік Москва продала 212 тисяч тонн зерна, яке вивезла з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Про це йдеться в звіті незалежного антикорупційного центру NGL.media, створеного львівськими журналістами громадської організації Наші гроші”.

За їхніми даними, зерно на загальну суму 46 мільйонів доларів потрапило до Туреччини, Лівії, Ізраїлю та низки європейських країн.

NGL.media зауважує, що підрахунки “далеко не вичерпні”, бо велися лише на основі вивчення діяльності російської компанії “Державний зерновий оператор” (ГЗО) і наявних у відкритому доступі митних декларацій.

Журналісти-розслідувачі Bihus.info задокументували завантаження щонайменше трьох кораблів-зерновозів в азовському порту Маріуполя. Перший вийшов звідти ще в травні 2023 року. Журналісти вели розслідування, спираючись на відеоматеріали, опубліковані в російських виданнях.

“Ця російська державна компанія створила цілу схему з вивезення і легалізації на міжнародних ринках краденого українського зерна, – йдеться в звіті NGL.media. – Причетні до цієї схеми і громадяни України, серед яких виявився навіть колишній депутат Верховної Ради”.

Заснована в Маріуполі компанія ГЗО почала вивозити крадене зерно з окупованих земель вже за три місяці після окупації. Спочатку вона діяла в тіні, а в грудні 2022 року була офіційно зареєстрована в РФ.

67 000 із 145 000 тонн експортованого зерна пройшли через “компанії-прокладки”, які маскували його походження.

Колос пшениці на українському полі. (Міністерство аграрної політики і продовольства України)

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що удари України по території Росії – прийнятні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який скоро має піти з посади, заявив, що Україна завдає ударів по законних цілях на території Росії.

Виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у штаб-квартирі НАТО, Столтенберг сказав, що Україна завдає таких ударів, маючи “право на самооборону… оскільки Росія атакує її багатьма різними засобами”.

Київ вже вивів з ладу приблизно 15% нафтопереробних потужностей Росії, а також завдав ударів по її військових авіабазах і заводах, що виробляють зброю, в тому числі дрони.

Для цього використовуються ударні безпілотники, а морські дрони вже знищили приблизно третину Чорноморського флоту РФ.

8 квітня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) підтвердило підпал російського ракетного корабля в Калінінградській області. За словами джерела Kyiv Post у ГУР, “ремонт займе багато часу”.

NATO Secretary General, Jens Stoltenberg gives a press conference at NATO headquarters in Brussels, on April 10, 2024. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дає прес-конференцію в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 10 квітня 2024 р. (Фото: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

4 загиблих, 14 постраждалих в Одесі в результаті ракетного удару

Четверо мешканців Одеси загинули в результаті ракетного удару, якого Росія завдала ввечері 10 квітня. Поранень дістали щонайменше 14 цивільних, у тому числі 4-річна дівчинка. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, додавши, що четверо госпіталізованих “у критичному стані”.

Серед загиблих 10-річна дівчинка.

Обстріл балістичними ракетами розпочався приблизно о 18:20. Цілями були “об’єкти транспортної та логістичної інфраструктури”.