Троє синів лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії загинули в середу в результаті ізраїльського удару на півночі сектору Гази. ЦАХАЛ заявив, що вони були терористами, повідомляє Times of Israel.

Трьох синів – Хазема, Аміра і Мохаммеда – вбили, обстрілявши автомобіль, в якому вони їхали. Це сталося в таборі Шаті в місті Газа, повідомляє ХАМАС. Терористичне угрупування підтвердило їхню загибель, заявивши, що двох онуків Ханії також вбили під час нападу, а третій був поранений.

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Пізніше ЦАХАЛ і Шин Бет також підтвердили вбивство трьох чоловіків, заявивши, що вони належали до терористичного угруповання. За даними ЦАХАЛу і Шин-Бету, Амір Ханія був командиром загону у військовому крилі ХАМАСу, а Хазем і Мохаммед Ханія були командирами нижчого рангу в тому ж військовому крилі.

ЦАХАЛ заявив, що ліквідовані терористи "прямували для здійснення терористичної діяльності в центральній частині Гази", коли по них завдали удару.

Ханія, у якого 13 дітей, прокоментував загибель синів каналу Al Jazeera, сказавши, що він "дякує Богові за те, що він удостоїв нас честі їхньої мученицької смерті". Лідер терористів додав, що угруповання не здасться, і що такі дії не змусять його змінити свої цілі й вимоги на переговорах.

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Ізраїльський чиновник повідомив The Times of Israel, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу і міністр оборони Йоав Галлант не були заздалегідь поінформовані про удар. Kan News із посиланням на думку анонімного джерела пише, що удар може поставити під загрозу переговори, що тривають.

Раніше Ізраїль вдарив ракетами по сирійських військових об’єктах. Обстрілу зазнала база сирійської армії на півдні країни поблизу території Ізраїлю

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