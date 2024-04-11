За інформацією Президента України Володимира Зеленського, Росія уночі та вранці 11 квітня запустила по Україні 40 ракет та близько 40 ударних дронів. ППО збила частину з них, наголосив Зеленський у своєму пості у Телеграмі.

«Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і «Шахедів» вдалося збити. На жаль, лише частину», - зазначив президент.

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За його словами, російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській.

Потреба в ППО для України критична

«Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин», - наголосив Зеленський.

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Крім того, очільни держави зауважив, що "якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й «Шахеди» битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії".

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Він подякував всім у світі, хто дієво підтримує «українську боротьбу за життя».

«Дякую всім лідерам, які не мовчатимуть, які продовжать допомагати нам і засуджувати російський терор», - підкреслив Зеленський.

Ракетні обстріли 11 квітня - що відомо

Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Вранці 11 квітня сили протиповітряної оборони прозвітували про знищення 21 російського ударного дрона над Дніпропетровською, Одеською, Херсонською та Миколаївською областями.

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Загалом протягом останніх тижнів Росія змінила свою тактику масованих ракетних обстрілів України. Про це, зокрема, писав Financial Times. Британські журналісти зазначають, що відтепер метою Кремля є постійні, непоправні руйнування. Деякі об'єкти не зможуть повністю відновити до наступної зими.

У період з 22 по 29 березня Росія завдала ударів по семи теплових електростанціях - усі в інших регіонах, окрім Києва, який має одну з найкращих систем протиповітряної оборони в країні.