Журналіст Bild Юліан Рьопке заявив, що в України закінчилися ракети до систем ППО "Patriot" та "Iris-T".
“Як я вже казав кілька тижнів тому (і мені майже ніхто не повірив): В Україні закінчилися ракети "Патріот" та "Ірис-Т". Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони”, - написав у соцмережі Х журналіст у четвер, 11 квітня.
Рьопке відзначив, що на складах західних країн зараз є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.
“Немає слів. Лише злість”, - додав він.
Пізніше журналіст опублікував пост із траєкторією російських ракет, що атакували Україну позаминулої ночі.
“Подивіться на траєкторію польоту ракет. Повітряний простір Києва для них тепер вільний. Ми дійсно облажалися…”, - написав він.
As I said weeks ago (and almost no one believed me): Ukraine ran out of Patriot and Iris-T missiles. Also, most other stocks of air defense means are depleted or destroyed.— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 11, 2024
This, while we have hundreds of systems and thousands of missiles in our depots. No words. Just anger. pic.twitter.com/KyzteWpq1j
Однак згодом журналіст додав, що "він не хотів б казати, Україна має нуль ракет до систем "Patriot". Він додав, що джерело йому повідомилопоточну кількість таких ракет два тижні тому.
“Я, звісно, не буду розкривати кількість. Але їх було так мало, що зараз, мабуть, майже нічого не залишилося”, - каже Рьопке.
Реакція Повітряних сил України на заяви журналіста BILD
Речник Повітряних сил Ілля Євлаш погодився із фактом, що Україна потребує більше таких ракет.
"Ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи та боєприпаси для них. Тому звісно, що нам потрібно більше ракет", - сказав Євлаш.
Він наголосив, що українцям не варто піддаватися паніці, оскільки країни-партнери поінформовані про дану потребу і знають скільки в України є ракет та скільки потрібно ще.
To clarify, I would rather not say, Ukraine has ZERO Patriot PAC-2 and PAC-3 missiles.— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 11, 2024
A source told me the alleged exact current number two weeks ago. I won't reveal it, of course. But the number was so small, it must be close to nothing now.
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