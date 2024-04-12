Рьопке відзначив, що на складах західних країн зараз є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.

“Як я вже казав кілька тижнів тому (і мені майже ніхто не повірив): В Україні закінчилися ракети "Патріот" та "Ірис-Т". Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони”, - написав у соцмережі Х журналіст у четвер, 11 квітня.

Журналіст Bild Юліан Рьопке заявив, що в України закінчилися ракети до систем ППО "Patriot" та "Iris-T".

Подивіться на траєкторію польоту ракет. Повітряний простір Києва для них тепер вільний. Ми дійсно облажалися…”

“Подивіться на траєкторію польоту ракет. Повітряний простір Києва для них тепер вільний. Ми дійсно облажалися…”, - написав він.

Однак згодом журналіст додав, що "він не хотів б казати, Україна має нуль ракет до систем "Patriot". Він додав, що джерело йому повідомилопоточну кількість таких ракет два тижні тому.

“Я, звісно, не буду розкривати кількість. Але їх було так мало, що зараз, мабуть, майже нічого не залишилося”, - каже Рьопке.

Реакція Повітряних сил України на заяви журналіста BILD

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Речник Повітряних сил Ілля Євлаш погодився із фактом, що Україна потребує більше таких ракет.

"Ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи та боєприпаси для них. Тому звісно, що нам потрібно більше ракет", - сказав Євлаш.

Він наголосив, що українцям не варто піддаватися паніці, оскільки країни-партнери поінформовані про дану потребу і знають скільки в України є ракет та скільки потрібно ще.