Ситуація на суходолі на південній лінії зіткнення залишається достатньо складною. Армія РФ продовжує штурмувати українські позиції та намагається вибити підрозділи з лівобережного плацдарму. Також росіяни тиснуть на напрямках Роботиного та Старомайорського.

Про це сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Якщо на Запорізькому сегменті фронту він застосовує авіацію, то на Херсонському напрямку, на лівобережному плацдармі, в основному акцент робить на застосуванні артилерії, мінометів і дрони", - заявила Гуменюк.

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За її словами, штурмова активність ворога залишається "більш-менш сталою". Протягом останніх днів російська армія намагається тиснути у традиційний спосіб, а випробовування нових засобів ведення штурмових дій не виправдала себе.

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Інформуючи про ситуацію на лівобережжі Дніпра, речниця відзначила, що суттєвих змін на лінії зіткнення там не фіксується з вересня 2023 року. Така ситуація склалася, оскільки зіткнення відбуваються в такій місцевості, де неможливо зафіксувати однозначно.

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"Тобто, ми маємо конкретні позиції, далі працюємо над розширенням плацдарму, але ворог продовжує тиснути, намагаючись вибити нас з тих позицій, тому що розуміє, що саме вони дозволяють нам далі розвідувати і вивчати потенціал нашого просування", - зауважила Гуменюк.

Однак, за її словами, в результаті цих штурмів Росія зазнає втрат і зараз зосереджена на формуванні нових штурмових підрозділів.



"Тому відбувається ось такий «день бабака» у них фактично щодня: вихід на штурми, втрати, формування нових підрозділів - і знову по колу», - зазначила керівниця.

Вона додала, що ефективна робота сил протиповітряної оборони на Одещині не дозволяє ворогу досягнути поставлених цілей. Водночас російські окупанти продовжують вести розвідувальну роботу дронами, аби коригувати удари.

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Раніше ми писали, що останніми днями південь України потерпає від ударів російської армії, завданих балістикою. Зокрема, внаслідок обстрілів Одещини загинуло 6 людей, серед них 10-річна дівчинка.