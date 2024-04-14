Сили оборони вразили російський пункт управління «Центр» в тимчасово окупованому Луганську.

Це підтвердив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Українські льотчики вдарили по ворожому пункту управління

«Дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне - результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року», - написав він.

Він зазначив, що українські пілоти «чудово виконали роботу і повернулись на базу».

Якими саме ракетами вдалося вразити пункт управління росіян - Олещук не уточнив.

Advertisement

Лише зазначив, що таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає «БІЛЬШЕ ракет від наших західних партнерів».