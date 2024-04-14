Сили оборони вразили російський пункт управління «Центр» в тимчасово окупованому Луганську.
Це підтвердив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Українські льотчики вдарили по ворожому пункту управління
«Дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне - результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року», - написав він.
Він зазначив, що українські пілоти «чудово виконали роботу і повернулись на базу».
Якими саме ракетами вдалося вразити пункт управління росіян - Олещук не уточнив.
Лише зазначив, що таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає «БІЛЬШЕ ракет від наших західних партнерів».
13 квітня у Луганську прогриміли вибухи
Напередодні в окупованому Луганську прогриміли вибухи.
Гучно було в районі машинобудівного заводу.
Над містом здійнявся чорний дим. Місцеві публікували фото та відео пожежі.
Джерела «Донбас.Реалії» у місті повідомили про ракетну атаку на «Завод Машинобудівний 100». Там, за даними співрозмовника, ремонтували військову техніку росіян та розташовувався особовий склад армії РФ.
Окупаційна влада згодом підтвердила удар по машинобудівному заводу.
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