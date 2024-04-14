Вночі Іран атакував Ізраїль дронами та ракетами. 

ЦАХАЛ стверджує, що вдалося перехопити 99% повітряних цілей. 

За офіційними даними, Іран запустив по країні понад 300 ракет і безпілотників. 

Атака Ірану на Ізраїль: що відомо

Відбивати атаку Ізраїлю допомагали союзники. 

За словами речника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі, Іран запустив по країні 170 безпілотників та 30 крилатих ракет. Їх збили за межами Ізраїлю.

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Крім того, Іран випустив 120 балістичних ракет. Їх збивали за допомогою системи ППО Arrow далекого радіусу дії. 

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Деяким ракетам вдалося обійти оборону Ізраїлю, вразивши авіабазу Неватім на півдні Ізраїлю. ЦАХАЛ запевняє, що пошкодження незначні. 

«Як ви бачите, база функціонує і продовжує виконувати поставлені завдання. На знімку видно злітно-посадкову смугу в Неватімі», - сказав речник Даніель Хагарі під час прямої трансляції з авіабази, повідомляє The Times of Israel.

Медики «Червоного щита Давида» повідомили, що надали допомогу щонайменше 31 людині. Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали важкі поранення на півдні країни.

Байден збирає лідерів G7 через атаку Ірану на Ізраїль

Президент США Джо Байден засудив атаку Ірану. 

Глава Білого дому провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та заявив, що збирає лідерів країн G7. 

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«Іран і його маріонетки, що діють з Ємену, Сирії та Іраку, здійснили безпрецедентну повітряну атаку на військові об'єкти в Ізраїлі. Я найрішучішим чином засуджую ці атаки», - йдеться в заяві глави Білого дому. 

Американський президент додав, що військові США допомогли Армії оборони Ізраїлю збити «майже всі безпілотники та ракети», запущені Іраном. 

Байден зазначив, що протягом останнього тижня американські військові перемістили в регіон літаки та есмінці із системами ПРО, щоб підтримати оборону країни-союзника. 

Нетаньягу виступив зі зверненням

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу напередодні скликав військовий кабінет та звернувся до громадян. 

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Він заявив, що країна готова до будь-якого сценарію.

«Держава Ізраїль сильна, ЦАХАЛ сильний, громадськість сильна. Я встановив чіткий принцип - хто робить нам боляче, так само ми робимо йому», - заявив Нетаньягу у зверненні.

Прем'єр наголосив, що Ізраїль захищатиметься від будь-якої загрози та робитиме це рішуче та спокійно.

В Ізраїлі запровадили спеціальні обмеження

Напередодні Ізраїль запровадив низку обмежень для цивільного населення. 

По всій країні не працюють школи та дитсадки.

Це стосується також шкільних екскурсій і таборів. 

Вводяться обмеження на масові зібрання - до тисячі людей. 

У районах поблизу кордону з Газою та Ліваном діють більш жорсткі обмеження. На вулиці тут можуть збиратися максимум 100 людей. У приміщенні одночасно дозволено перебувати не більш як 300 особам.

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Ці правила почали діяти від 23:00 суботи й триватимуть до 23:00 понеділка 15 квітня. 

Відповідь на удар по іранському консульству в Сирії

Ситуація між країнами загострилася на початку квітня після того Ізраїль вдарив по консульству Ірану в Дамаску. 

Іран пообіцяв помститися після авіаудару. 

Згодом з'явилася інформація, що Іран готується до атаки на Ізраїль. 

12 квітня видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що це може статися протягом найближчих 24-48 годин.

Розвідка США зафіксувала переміщення Іраном військової техніки, в тому числі безпілотників й крилатих ракет. ЗМІ припустили, що це свідчить про підготовку Тегерану до атаки. 

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