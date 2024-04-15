Фахівці сервісу Опендатабот дослідили, яким чином український бізнес мігрує під час великої війни.

Майже 19 тис. компаній переїхало від початку 2022 року, за даними ЄДР, повідомляє сервіс.

Найпопулярніші напрямки релокації бізнесу України

Найпопулярнішими напрямками, куди рухається бізнес, виявилися Київська та Закарпатська області.

З усієї кількості компаній, які змінили своє розташування від початку повномасштабної війни, трохи більше 1 тис. переїхали з міст до областей. Половина з них — понад 600 підприємств — виїхали з Києва, а ще 60 або 5,1% – з Одещини.

Advertisement

Інфографіка: Опендатабот

Переважно для переїзду обирають Київську область – 546 переїздів. Це майже кожна друга релокація бізнесу від початку повномасштабної війни. А найпопулярнішим став маршрут з Києва до Київської області: 359 релокацій. Фактично, 30% усіх випадків, коли бізнес переїздить в область, припадають на цей маршрут.

Інфографіка: Опендатабот

Інші маршрути виявилися менш популярними. Наприклад, на другому та третьому місцях шляхи від Львівської до Київської області та з Києва до Закарпаття – 2,7% і 2,6% відповідно (30-32 підприємств).

Advertisement

Які компанії України переїжджають найбільше

Серед усіх компаній найчастіше релокуються оптовики. Лідерами за переїздами стали компанії, які займаються оптовою торгівлею – 344 релокацій (29.3%) та транспортна галузь — 92 релокації (7.8%)

ТОВ “Укролія” з обігом у понад 4 млрд грн стало найбільшою компанією, яка змінила своє розташування. Підприємство переїхало з Києва до Полтавської області. ТОВ “Київ-Атлантик Україна” з обігом у понад 2 млрд грн також поїхало з Київщини — проте до Черкащини.

Інфографіка: Опендатабот

Advertisement

Закриває топ бізнес-мігрантів ТОВ “Керхер” з обігом у понад 1 млрд грн – компанія змінила місце реєстрації на Київську область.

"Ми почали готуватись до переїзду ще 7 років тому — придбали землю, у 2020 році розпочали будівництво на Київщині, яке було перервано нападом рф та частковою окупацією області. Вже за 4 місяці після звільнення Київщини компанія поновила будівництво, тож наприкінці 2023 року наша команда заїхала у новий простір. Загалом, розміщення компанії за межами міста, у регіонах, є частиною філософії бренду Керхер по всій Європі", — цитує Опендатабот Надію Крепосну, маркетолога компанії «Керхер».