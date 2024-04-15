На Донеччині внаслідок обстрілу Сіверська загинули четверо чоловіків віком від 36 до 86 років.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Телеграмі.

«Чотири людини загинули внаслідок обстрілу Сіверська. Місто зазнало обстрілу з реактивної артилерії вчора ввечері — зараз вдалося встановити, що від цього обстрілу загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років», - написав очільник області.

Він наголосив, що росіяни прагнуть убити якнайбільше українців, і єдиний спосіб убезпечити себе — евакуюватися до безпечніших регіонів України.

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«Бережіть себе та своїх близьких», - закликав Філашкін, звертаючись до населення, яке наразі залишається в області.