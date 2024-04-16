Сьогодні раптово помер український письменник Дмитро Капранов.

Про це у Фейсбуці повідомляє офіційна сторінка братів Капранових.

"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, брати Капранови - Дмитро Віталійович і Віталій Віталійович — українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери. Вони народилися 24 липня 1967 року в місті Дубоссари, зараз це Молдова. Також у них є старший брат Сергій Капранов. Брати виросли в місті Очакові Миколаївської області.

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Серед відомих творів братів Капранових - "Кобзар 2000" (2001), "Щоденник моєї секретарки" (2010), "Забудь-річка", "Справа Сивого" (2018), "Паперові солдати" (2019), "Рута" (2020). У 1999 році брати Капранови заснували видавництво Зелений пес, яке спеціалізується на художній літературі та художній літературі для дітей.

З початку російського вторгнення в Україну письменники вступили до полку Азов.