Сьогодні у Military Media Center відбувся брифінг на тему розмінування території України, звільненої від Росії після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Kyiv Post зібрав головне з того, що відомо про це натепер.

В Україні від російських мін загинули 300 цивільних, ще 667 — постраждали

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 300 українців загинули від вибухонебезпечних предметів, 667 – зазнали каліцтва чи поранення.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони Руслан Берегуля, передає кореспондент Укрінформу.

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«З початку повномасштабного вторгнення секретаріатом національного органу (Національний орган з питань протимінної діяльності – ред.) було ідентифіковано 659 інцидентів з вибухонебезпечними предметами, у яких, на жаль, загинуло 300 українців, а 667 отримали каліцтва або поранення», - сказав Берегуля.

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Загалом, за його словами, в Україні на сьогодні близько 15% громадян проживають в умовах ризику від вибухонебезпечних предметів.

В Україні створено Корпус демінерів

В Україні створено Корпус демінерів, до складу якого входить майже тисяча груп розмінування чисельністю близько 5000 осіб.

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Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля.

«Корпус передбачає до тисячі груп розмінування, що включають в себе до 5 тисяч осіб. На сьогодні групи розмінування Корпусу демінерів сформовані та вже частково долучені до виконання завдань в областях з найcкладнішою ситуацією, що пов’язана із забрудненням вибухонебезпечними предметами», - сказав Берегуля.

Він додав, що такі групи вже працюють у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, виконуючи такі завдання, як обстеження територій на наявність ризиків від вибухонебезпечних предметів, очищення місцевості в межах оперативного реагування, проведення повного комплексу заходів гуманітарного розмінування.

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Нині триває доукомплектування груп технікою та обладнанням і підготовка фахівців у навчальних центрах.

Над розмінуванням території України працюють 530 саперних груп Міноборони

Під час брифінгу Берегуля повідомив, що до розмінування українських територій нині залучаються 530 груп підрозділів Міноборони, до яких входять 2300 осіб.

«Під час проведення очищення місцевості силами безпеки та оборони нам вдалося обстежити та очистити понад 3600 кв. км територій. Це також 10 тис. км ліній електропередач, майже 9 тис. км автомобільних доріг та понад 3 тис. км залізничних колій», - поінформував Берегуля.

За його даними, загалом було знищено понад 685 тис. вибухонебезпечних предметів.

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Він також наголосив, що до гуманітарного розмінування долучаються лише сертифіковані оператори, які мають високу фахову підготовку.

«На сьогодні в Україні вже є 38 сертифікованих операторів, і щодня ця кількість зростає», - сказав начальник Головного управління, додавши, що на початку 2023 року в Україні працювало лише 9 сертифікованих операторів.

На деокупованій Херсонщині розмінували понад 250 тисяч гектарів територій

На деокупованій Херсонщині розмінували понад 250 тисяч гектарів територій, з них понад 220 тис. га - землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Загалом на деокупованій Херсонщині сапери обстежили 250 469,3 гектара територій, з них 220 875,6 гектара – землі сільськогосподарського призначення», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на цих територіях виявлено та знешкоджено понад 167 тис. вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, 1 квітня у Херсонській ОВА повідомили про розмінування 240 тис. гектарів території на деокупованій частині області. За тиждень сапери обстежили близько 5 тис. гектарів на правобережжі Херсонщини, з них 95% – землі сільгосппризначення.