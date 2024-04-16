У Республіці Молдова 20 жовтня відбудуться президентські вибори та референдум щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що у вівторок Конституційний суд країни схвалив проєкт поправок до Конституції, що визначають європейську інтеграцію як стратегічну мету, що є останнім політичним кроком для проведення референдуму.

Видання Newsmaker.md повідомляє, що остаточне рішення про проведення референдуму має затвердити парламент Молдови.

Advertisement

Якщо громадяни Молдови проголосують за вступ до ЄС, то до Конституції внесуть кілька правок: у преамбулі Конституції з'явиться згадка про європейську ідентичність і про незворотність європейського шляху розвитку Молдови. Також у Конституції з'явиться окрема стаття "Європейська інтеграція", де вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС. Після приєднання до цих договорів і актів вони матимуть пріоритет перед національними законами.

Проросійська опозиція Молдови заявила, що закликатиме своїх прихильників бойкотувати референдум.

Раніше спікер парламенту Республіки Молдова Ігор Гросу висловив сподівання, що його країна приєднається до ЄС раніше 2030 року. Тоді Гросу зазначив, що влада Молдови робить усе необхідне, щоб інтеграційні прагнення країни були почуті, а переговорний процес відбувався швидше.