Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО.

Про це САП повідомляє у Фейсбуці.

Сьогодні колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО, який спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міноборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн.

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"Суд зважив на неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перебування указаної особи за кордоном та задовольнив клопотання", - зауважили в САП.

В прокуратурі нагадали, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Він організовував закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами.

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Як повідомило Національне антикорупційне бюро України, йдеться про Олега Гладковського.

Нагадаємо, що 19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував його з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави., а вже 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук.

Раніше ми писали, що 5 квітня екснардепу-втікачу Олександру Онищенку і його фінансовому директору заочно оголосили вирок у "газовій справі". Обох звинувачують у заволодінні понад 740 млн грн під час видобутку та продажу газу в рамках співпраці з ПАТ "Укргазвидобування". Екснардепа визнали винним та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.