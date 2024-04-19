На вимогу уряду Китаю корпорація Apple видалила з китайського магазину App Store додатки компанії Meta та месенджер Telegram.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, з магазину App Store зникли додатки WhatsApp, Threads, Telegram, а також Signal.

Компанія Apple повідомила, що адміністрація кіберпростору Китаю наказала видалити ці додатки з "міркувань національної безпеки". У КНР протягом багатьох років забороняли використання іноземних платформ обміну повідомленнями та соціальних мереж, таких як WhatsApp.

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Bloomberg вважає, що це допомогло таким додаткам, як WeChat від Tencent домінувати всередині країни, хоча китайські користувачі, як і раніше, можуть використовувати віртуальні приватні мережі для перегляду іноземних ЗМІ.

Співзасновник та головний виконавчий директор компанії AppInChina Річ Бішоп зазначив, що китайські споживачі значною мірою обмежені лише китайськими додатками з невеликою кількістю міжнародних.

"Це досить велика зміна, тому у певному сенсі вона ще більше відріже китайських громадян від решти світу", - сказав Бішоп.

Дії китайського уряду проти американської кампанії відбуваються в той момент, коли уряд США вживає заходів щодо заборони соцмережі TikTok, популярного відеододатку від пекінської компанії ByteDance Ltd.

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Американські політики також посилалися на проблеми національної безпеки, намагаючись змусити компанію продати TikTok некитайському власнику, інакше їй загрожує заборона працювати на ринку США.