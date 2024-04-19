На пресконференції за підсумками засідання Ради Україна-НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що учасники засідання погодилися збільшити підтримку Києва засобами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами генсека, присутні на засіданні міністри оборони НАТО "погодились посилити й надати додаткову військову підтримку, включно більше протиповітряної оборони".

"НАТО визначив наявні ресурси по всій території Альянсу. Є системи, які є доступними для України. Тож я очікую нові оголошення щодо допомоги Україні з ППО найближчим часом", – анонсував Столтенберг.

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Він зауважив, що союзники в Альянсі можуть надати Києву й інші системи протиповітряної оборони, окрім Patriot, наприклад SAMP/T, або допомогти фінансовими внесками, якщо в них немає систем ППО.

Більше по темі У НАТО є достатньо систем ППО, частину можна передати Україні – Столтенберг Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс володіє достатньою кількістю систем протиповітряної оборони, щоб значно більше передати Україні

"Ми також працюємо з промисловістю для нарощування виробництва, аби модернізувати системи (ППО. – ред.) й зробити їх придатними до використання", – додав Столтенберг.

Для оборони Україні потрібно ще сім систем Patriot, і це мінімальна кількість – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для оборони Україні потрібно ще сім систем Patriot чи подібних систем ППО, і це мінімальна кількість.

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Як Зеленський повідомив у Фейсбуці, про це він сказав під час термінового засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони, скликане за запитом України.

«Для оборони нам потрібно ще сім «Петріотів» чи подібних систем ППО, і це мінімальна кількість. Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи», - звернувся Зеленський до учасників засідання.

Також він нагадав присутнім про мільйон артилерійських снарядів для України. За його словами, їх потрібно нарешті доправити на передову.

«По-третє, це наша далекобійна здатність. Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія», - наголосив Зеленський.

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Четверте, за його словами, – авіація.

«Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі», - підкреслив Зеленський.

П'яте – це швидкість. «Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень. Прошу вас якнайшвидше розглянути наше прохання про вашу рішучість – кожен із його елементів», - зауважив Зеленський.

«Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники», - підсумував Зеленський.

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У НАТО є достатньо систем ППО, частину можна передати Україні

Напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Північноатлантичний Альянс володіє достатньою кількістю систем протиповітряної оборони, щоб значно більше їх передати Україні.

"Реальність така, що, звичайно, у нас є достатньо систем, які ми могли би значно більше поставити Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом, а також коли йдеться про батареї Patriot", - сказав Столтенберг на спільній пресконференції з очільниками урядів Нідерландів, Данії та Чехії.

Україна потребує від союзників систем ППО Patriot

Раніше Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої вони обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України, а також відправку ППО.