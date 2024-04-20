Російські війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині. 

Вдарили по місту сьогодні зранку. 

За попередньою інформацією, армія РФ використала модифіковані авіабомби УМПБ Д-30.

Російські війська обстріляли мирних жителів Вовчанська

Окупанти влучили у приватний будинок. Там загинув літній чоловік.

Ще однією жертвою росіян став 50-річний цивільний. Він загинув під час прильоту по приватному домоволодінню. 

Також російські війська поцілили у 9-поверхівку. 

«Зруйновано третій підʼїзд будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох людей деблокували з квартири», - повідомив керівник області Олег Синєгубов.  

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Постраждала 61-річна жінка, її госпіталізували. Також травмований 44-річний чоловік. 

Росіяни атакують Харків 

Неспокійно й у самому Харкові. 

Вдень у місті пролунали вибухи.

Місцева влада попередила мешканців про ворожі удари та закликала залишатися в укриттях. 

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У Генштабі Естонії заявили, що росіяни в Україні використовують "тактику амеби": не маючи можливостей для глибокого прориву, вони експериментують із невеликими силами всюди.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про приліт в Індустріальному районі. 

«Попередньо, без постраждалих», - написав він. 

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