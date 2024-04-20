Російські війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині.
Вдарили по місту сьогодні зранку.
За попередньою інформацією, армія РФ використала модифіковані авіабомби УМПБ Д-30.
Російські війська обстріляли мирних жителів Вовчанська
Окупанти влучили у приватний будинок. Там загинув літній чоловік.
Ще однією жертвою росіян став 50-річний цивільний. Він загинув під час прильоту по приватному домоволодінню.
Також російські війська поцілили у 9-поверхівку.
«Зруйновано третій підʼїзд будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох людей деблокували з квартири», - повідомив керівник області Олег Синєгубов.
Постраждала 61-річна жінка, її госпіталізували. Також травмований 44-річний чоловік.
Росіяни атакують Харків
Неспокійно й у самому Харкові.
Вдень у місті пролунали вибухи.
Місцева влада попередила мешканців про ворожі удари та закликала залишатися в укриттях.
Начальник Генштабу Естонії: Росія може пробитися через Харків, але не втримає місто
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про приліт в Індустріальному районі.
«Попередньо, без постраждалих», - написав він.
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