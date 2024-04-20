Російські війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині.

Вдарили по місту сьогодні зранку.

За попередньою інформацією, армія РФ використала модифіковані авіабомби УМПБ Д-30.

Російські війська обстріляли мирних жителів Вовчанська

Окупанти влучили у приватний будинок. Там загинув літній чоловік.

Ще однією жертвою росіян став 50-річний цивільний. Він загинув під час прильоту по приватному домоволодінню.

Також російські війська поцілили у 9-поверхівку.

«Зруйновано третій підʼїзд будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох людей деблокували з квартири», - повідомив керівник області Олег Синєгубов.

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Постраждала 61-річна жінка, її госпіталізували. Також травмований 44-річний чоловік.