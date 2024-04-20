Прокуратура перевіряє причетність двох військових до вбивства поліцейського на Вінниччині.
У Сухопутних військах наразі підтвердили, що на відео з ймовірними підозрюваними, яке поширюють у ЗМІ, дійсно військовослужбовці однієї з військових частин.
У вбивстві поліцейського підозрюють військових
«На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні.
Водночас у 28-ій ОМБр спростували, що підозрювані служать в їхній бригаді.
«Підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу», - повідомили в Силах оборони Півдня.
Розстріл поліцейських у Вінницькій області
Вночі невідомі розстріляли поліцейських.
Один із них - загинув.
Це 20-річний Максим Зарецький. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ. У секторі реагування патрульної поліції прослужив півтора року.
Його напарник - поранений.
За даними поліції, правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки документів.
В автівці було двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських.
Згодом Telegram-канали почали публікувати відео із ймовірними підозрюваними. Вони були вдягнуті в форму, схожу на ту, яку носять військові.
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