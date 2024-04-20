Прокуратура перевіряє причетність двох військових до вбивства поліцейського на Вінниччині. 

У Сухопутних військах наразі підтвердили, що на відео з ймовірними підозрюваними, яке поширюють у ЗМІ, дійсно військовослужбовці однієї з військових частин. 

У вбивстві поліцейського підозрюють військових

«На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні. 

Водночас у 28-ій ОМБр спростували, що підозрювані служать в їхній бригаді.

Advertisement

«Підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу», - повідомили в Силах оборони Півдня. 

Featured
«Югославський сценарій»: як Росія планує використати річницю у своїй триваючій інформаційній війні

«Югославський сценарій»: як Росія планує використати річницю у своїй триваючій інформаційній війні

США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?

США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Розстріл поліцейських у Вінницькій області

Вночі невідомі розстріляли поліцейських. 

Один із них - загинув.

Це 20-річний Максим Зарецький. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ. У секторі реагування патрульної поліції прослужив півтора року. 

Його напарник - поранений.

За даними поліції, правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки документів. 

В автівці було двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. 

Згодом Telegram-канали почали публікувати відео із ймовірними підозрюваними. Вони були вдягнуті в форму, схожу на ту, яку носять військові. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росіяни обстріляли Вовчанськ: двоє загиблих Харків
Росіяни обстріляли Вовчанськ: двоє загиблих
Київ Пост
3 години тому
В Україні заборонять онлайн-казино для військових
В Україні заборонять онлайн-казино для військових
Київ Пост
6 годин тому
Невідомі розстріляли поліцейських на Вінниччині
Невідомі розстріляли поліцейських на Вінниччині
Київ Пост
7 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Росіяни обстріляли Вовчанськ: двоє загиблих
Далі » За прикладом Ізраїлю: Зеленський розповів як західні війська можуть допомогти Україні