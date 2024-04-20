Прокуратура перевіряє причетність двох військових до вбивства поліцейського на Вінниччині.

У Сухопутних військах наразі підтвердили, що на відео з ймовірними підозрюваними, яке поширюють у ЗМІ, дійсно військовослужбовці однієї з військових частин.

У вбивстві поліцейського підозрюють військових

«На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні.