Польські фермери розблокували два пункти пропуску - «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова».

Про таке повідомила Державна прикордонна служба.

Рух вантажівок через ці КПП відбувається у звичному режимі.

Ситуація на кордоні з Польщею

«Сьогодні після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі», - йдеться в повідомленні.

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Станом на ранок у чергах на в’їзд в Україну у цих пунктах пропуску стояло понад 1 700 фур.