Польські фермери розблокували два пункти пропуску - «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова».
Про таке повідомила Державна прикордонна служба.
Рух вантажівок через ці КПП відбувається у звичному режимі.
Ситуація на кордоні з Польщею
«Сьогодні після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі», - йдеться в повідомленні.
Станом на ранок у чергах на в’їзд в Україну у цих пунктах пропуску стояло понад 1 700 фур.
Поляки можуть послабити блокаду ще одного КПП
Вже завтра - 21 квітня - польські фермери планують відновити пропуск українських вантажівок у прикордонному пункті «Рава-Руська-Гребенне».
Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП.
Він уточнив, що таке послаблення не стосуватиметься ваговозів із сільськогосподарською продукцією.
«За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарська продукція – ред.)», - сказав він.
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