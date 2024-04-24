У Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати дворічного сина за один мільйон гривень. Їй повідомили про підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Жінка хотіла продати маленького сина за 1 млн грн

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру жительці Дніпра за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітньої дитини (ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, підозрювана вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Вона не бажала виховувати та піклуватися про дитину.

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Матір знайшла жінку, яка погодилась забрати її сина за грошову винагороду в 1 млн грн.

Підозрювану затримали під час передачі дитини. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває комплекс слідчих дій для встановлення усіх обставин злочину та причетних осіб.