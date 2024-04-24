Велика Британія продовжує імпортувати нафтопродукти у рекордних обсягах з країн, які переробляють російське викопне паливо. Все це можливо внаслідок лазівки у законодавстві
Про це пише Укрінформ з посиланням на The Guardian.
Британія імпортує російські нафтопродукти у рекордних обсягах
Урядові дані, проаналізовані сайтом Desmog, свідчать, що імпорт рафінованої нафти до Британії з Індії, Китаю та Туреччини у 2023 році становив 2,2 млрд фунтів стерлінгів, що є рекордним показником порівняно з попереднім роком.
Британія офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів з 5 грудня 2022 року у відповідь на вторгнення РФ в Україну.
Однак через наявність лазівки в законодавстві російська нафта продовжувала надходити до Британії: якщо російська нафта переробляється в іншій країні, вона не вважається такою, що походить з Росії, що дозволяє їй обходити заборону на торгівлю.
Єврокомісія перерахувала Україні ще €1,5 мільярда допомоги
Як наслідок, російська нафта продається країнам-союзникам для переробки перед експортом до Британії.
«Поки уряд не закриє цю лазівку, Британія допомагає Росії платити за війну в Україні. Британія повинна діяти зараз, щоб заборонити імпорт пального, виробленого з російської нафти, і показати, що її підтримка України є щирою», – зазначила Лела Стенлі, старша дослідниця міжнародної неурядової організації Global Witness.
Скільки барелів нафтопродуктів з нафти РФ імпортувала Британія
За оцінками Global Witness, протягом 2023 року до Британії було імпортовано близько 5,2 млн барелів нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, причому більша частина імпорту (4,6 млн барелів) припадає на авіаційне пальне. За оцінками, пальне, пов'язане з Росією, використовувалося в одному з 20 британських авіарейсів.
Урядові дані свідчать, що прямий імпорт нафти з Росії впав з 1,5 млрд фунтів стерлінгів у першому кварталі 2022 року до нуля наступного року.
Це призвело до сплеску імпорту викопного палива з нафтогазових держав: за рік до березня 2023 року Велика Британія витратила 19,3 млрд фунтів стерлінгів на імпорт нафти і газу з Алжиру, Бахрейну, Кувейту, Лівії, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів – на 60% більше, ніж у попередньому році.
Окрім закупівлі викопного палива з нафтоносних країн, Британія та ЄС купують перероблену російську нафту через такі країни, як Індія, Китай і Туреччина.
Організація Global Witness з'ясувала, що у 2023 році ЄС імпортував 130 млн барелів з нафтопереробних заводів, які переробляють російську нафту. Організація підрахувала, що це могло принести Кремлю 1,1 млрд євро податкових надходжень.
Коментарі (0)