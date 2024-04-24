Велика Британія продовжує імпортувати нафтопродукти у рекордних обсягах з країн, які переробляють російське викопне паливо. Все це можливо внаслідок лазівки у законодавстві

Про це пише Укрінформ з посиланням на The Guardian.

Британія імпортує російські нафтопродукти у рекордних обсягах

Урядові дані, проаналізовані сайтом Desmog, свідчать, що імпорт рафінованої нафти до Британії з Індії, Китаю та Туреччини у 2023 році становив 2,2 млрд фунтів стерлінгів, що є рекордним показником порівняно з попереднім роком.

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Британія офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів з 5 грудня 2022 року у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Однак через наявність лазівки в законодавстві російська нафта продовжувала надходити до Британії: якщо російська нафта переробляється в іншій країні, вона не вважається такою, що походить з Росії, що дозволяє їй обходити заборону на торгівлю.

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Як наслідок, російська нафта продається країнам-союзникам для переробки перед експортом до Британії.

«Поки уряд не закриє цю лазівку, Британія допомагає Росії платити за війну в Україні. Британія повинна діяти зараз, щоб заборонити імпорт пального, виробленого з російської нафти, і показати, що її підтримка України є щирою», – зазначила Лела Стенлі, старша дослідниця міжнародної неурядової організації Global Witness.

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Скільки барелів нафтопродуктів з нафти РФ імпортувала Британія

За оцінками Global Witness, протягом 2023 року до Британії було імпортовано близько 5,2 млн барелів нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, причому більша частина імпорту (4,6 млн барелів) припадає на авіаційне пальне. За оцінками, пальне, пов'язане з Росією, використовувалося в одному з 20 британських авіарейсів.

Урядові дані свідчать, що прямий імпорт нафти з Росії впав з 1,5 млрд фунтів стерлінгів у першому кварталі 2022 року до нуля наступного року.

Це призвело до сплеску імпорту викопного палива з нафтогазових держав: за рік до березня 2023 року Велика Британія витратила 19,3 млрд фунтів стерлінгів на імпорт нафти і газу з Алжиру, Бахрейну, Кувейту, Лівії, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів – на 60% більше, ніж у попередньому році.

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Окрім закупівлі викопного палива з нафтоносних країн, Британія та ЄС купують перероблену російську нафту через такі країни, як Індія, Китай і Туреччина.

Організація Global Witness з'ясувала, що у 2023 році ЄС імпортував 130 млн барелів з нафтопереробних заводів, які переробляють російську нафту. Організація підрахувала, що це могло принести Кремлю 1,1 млрд євро податкових надходжень.