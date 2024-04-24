У вівторок, 23 квітня, Сенат США проголосував за пакет військової допомоги, який включає понад 60 мільярдів доларів для України. «За» проголосували 79 сенаторів, «проти» – 18. Тепер необхідно аби документ підписав Президент США Джо Байден.

Зазначається, що мета американської військової підтримки – надати Україні змогу "захищатися та досягнути перемоги над Російською Федерацією". Поки українці з нетерпінням очікують військову підтримку від США, росіяни не настільки позитивно налаштові.

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“Горіти вам усім америкосам в гієнна вогняній. Думаю, що це останні ваші роки. Вас просто розірвуть свої ж..”, - прокоментував Міхаїл Іванов новину про домогу Україні від США.

“Не подавись, Америко! Скоро і вам прилетить..!”, - написав інший користувач в коментарях РИА.Новости.

Більше по темі Заступника Шойгу заарештували за хабар Заступника міноборони РФ Тимура Іванова підозрюють в отриманні хабара щонайменше 1 млн рублів. Йому загрожує до 15 років колонії.

“А по теліку говорили, що США кинули Україну..”, - коментує користувач Іван.

Окрім цього, деякі російські коментатори вважають, що Америка має власні цілі, коли голосувала за цей пакет допомоги.

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“Ех, не вийшло у українців соскочити. Значить до останього українця відлов продовжується. Їх західниц господар тепер живими їх не відпустить”, - каже Андрій.

“Не всіх утилізували ще, американцям треба завершити почате. Що цікаво до росіян США відноситься краще, так як не займається їх геноцидом, а ось українців вони чомусь не взлюбили”.

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Як зазвичай, купа росіян вважають, що Росія - це наддержава і її неможливо перемогти.

“Очікувано. Але їм це не допоможе. Росію перемогти неможливо".