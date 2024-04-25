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Карикатури
Чому трампісти зрештою поступилися
Чому трампісти зрештою поступилися
Сергій Коляда про те, чому прихильники ідей Трампа поступились у питанні фінансування України.
Сергій Коляда
| квітень 25, 2024, 11:23
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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