Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Марні спроби переконати Китай стримати монстра-рашиста Путін
Марні спроби переконати Китай стримати монстра-рашиста
Сергій Коляда
кві. 18, 11:40
У Кремлі триває шоу Голого царя Путін
У Кремлі триває шоу Голого царя
Сергій Коляда
кві. 15, 13:31
Тим часом у кремлівському бункері
Тим часом у кремлівському бункері
Сергій Коляда
кві. 8, 12:12
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