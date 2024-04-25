Росія планує зірвати Глобальний саміт миру, який відбудеться у червні в Швейцарії, повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками держав-партнерів у Києві 24 квітня. 

"У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру", - сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що Україна надасть всю цю інформацію спецслужбам країн, які планують взяти участь у саміті.

За його словами, зустріч у Швейцарії є важливою, оскільки на ній буде представлено світове бачення миру в Україні.

Росії не буде на Саміті миру

Раніше Зеленський повідомляв, що Росії не буде на інавгураційному Саміті миру в Швейцарії, але розроблені там деталі "мирного плану" деякі "представники континентів" передадуть РФ.

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Тоді речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що будь-які мирні перемовини без участі Росії не мають жодного сенсу.

“Ми багато разів говорили, що процес переговорів без Росії не має сенсу”, – сказав Пєсков.

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Зеленський пообіцяв не сідати за стіл переговорів з Владіміром Путіним, пояснивши, що "він убивця, і вбив багато наших людей".

Що таке Саміт миру в Швейцарії

Конференція, яку українська влада називає Глобальним самітом миру, відбудеться 15–16 червня. Очікується, що від 80 до 100 країн візьмуть участь у зустрічі на курорті Бюрґеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн.

Саміт буде спрямований на створення умов, сприятливих для всеосяжного та тривалого миру в Україні.

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