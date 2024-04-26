Майже 40 років минуло з моменту аварії на Чорнобильській АЕС, але її наслідки залишаються предметом обговорення світової наукової спільноти. Тоді в атмосферу Землі була викинута величезна хмару радіоактивного пилу, яка накрила Україну, Білорусь і навіть частину Європи. То що ж саме сталося тієї ночі?

Що сталося на ЧАЕС 26 квітня 1986 року: ретроспектива

25 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС була запланована експериментальна зупинка четвертого енергоблоку. Планувалося вивчити потенційні можливості використання інерції турбогенератора в разі втрати електроживлення. Попри те, що технічні обставини на старті не відповідали завчасно узгодженому плану, рішення розпочати випробування все одно було ухвалене.

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Експеримент почався 26 квітня о 01:23. Ситуація стрімко почала виходити з-під контролю працівників станції. Вже о 01:25 з інтервалом у кілька секунд на Чорнобильській атомній електростанції сталися два вибухи. Блок 4 реактору було вщент зруйнований. Спалахнули близько 30 незалежних осередків пожежі. Більшість із них вдалося загасити швидко, але повністю ліквідувати займання вдалося лише приблизно о 5-й ранку. Пізніше в центральному залі 4-го блоку виникла пожежа, з нею боролися з використанням спеціальних вертольотів аж до 10 травня.

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Фото від 5 квітня 2020 року - чоловік тримає лічильник Гейгера під час лісової пожежі в 30-кілометровій зоні відчуження ЧАЕС. Тоді українська влада повідомила про стрибок рівня радіації через пожежу. Фото: Женя Савілов/AFP

Радіоактивними ізотопами цезію та інших елементів були забруднені 3/4 території Європи. Внаслідок такої масштабної аварії значні дози опромінення отримали понад 8,5 мільйонів жителів України, Білорусі та Росії. Майже півмільйона людей померли від хвороб, спричинених радіацією. Вже до кінця літа 1986 року понад 90 тисяч осіб були евакуйовані з зони зараження, яка охопила велику територію: 81 населений пункт України став безлюдним.

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На жаль, радянська влада всіма силами намагалася приховати від світу наслідки катастрофи. Москва мовчала майже дві доби, аж поки 27 квітня різке зростання радіаційного фону зафіксували в Данії та Швеції, і це змусило Москву надати хоч якісь пояснення. Тим часом у забрудненому радіацією Києві, щоб показати світові, як усе добре й стабільно, пройшла урочиста першотравнева демонстрація, на яку вивели тисячі людей, у тому числі й дітей.

Інформація про те, що сталося на Чорнобильскій АЕС, ретельно приховувалась на найвищому рівні. КДБ навіть організував стеження ледь не за кожним: з ким говорить, що думає, які настрої. На сьогодні свідчення злочинної бездіяльності радянської влади зафіксовані в двотомнику "Чорнобильське досьє КДБ", який підготували Інститут історії України НАНУ та Галузевий державний архів СБУ.

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Вважається, що саме Чорнобиль, а саме відсутність вчасного повідомлення про аварію, погана комунікація з міжнародною спільнотою та повна неспроможність радянської влади впоратися з аварією, стали одним із каталізаторів розпаду СРСР. Всі подальші спроби Москви приховати правду про наслідки аварії, недостатні заходи безпеки та допомоги потерпілим від техногенної катастрофи суттєво похитнули віру в "гуманність" комуністичної ідеї навіть у найлояльніших її прихильників.

На превеликий жаль, Росія досі продовжує грати за старими правилами, використовуючи тотальну пропаганду для коригування поведінки власного населення. Вся їхня історія заснована на вірі у власну вищість і безгрішність вищого керівництва, і це має негативний вплив на весь світ. Росіяни продовжують небезпечні ігри з ядерним шантажем та захопленням атомних електростанцій (зокрема, Чорнобильської та Запорізької). Небезпечні сховища радіоактивних відходів стають для них полігоном бойових дій. Жертвами свідомого замовчування та виправдання злочинів комуністичного тоталітаризму щодо Чорнобильської атомної станції вже стали російські військові, які окопувалися та базувалися в Рудому лісі (одному з найбільш забруднених радіацією місць Зони відчуження), отримавши практично смертельну дозу опромінення.

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Нинішня поведінка Росії знову ставить світ на межу катастрофи, адже гратися з ядерною енергетикою надто небезпечно, і захоплення АЕС не повинні бути важелем впливу. Це треба зупинити, і в день 38-ї річниці Чорнобильської катастрофи про негативні наслідки жахливої аварії слід нагадати всім світовим лідерам.

КДБ про аварію: "Громадянам необов’язково знати всю правду…"

Інформація про стан справ на енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції відразу ж потрапила на стіл не лише першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького, а й самого Михайла Горбачова, який був генеральним секретарем ЦК КПРС. Але замість того, щоб згуртуватися й одразу пояснити суспільству, що сталося, й почати долати наслідки аварії, влада вирішила приховати правду від власного народу, покликавши на допомогу свого вірного сторожового пса — Комітет держбезпеки.