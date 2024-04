Перше офіційне місцеве повідомлення про аварію на Чорнобильській АЕС з'явилося лише за півтори доби – опівдні 27 квітня, коли на прип'ятському радіо оголосили про “тимчасову евакуацію” мешканців Прип'яті – міста-супутника ЧАЕС із населенням близько 50 тисяч. Вже ввечері 1 травня вітер змінив напрямок, і радіація з Чорнобиля рушила в бік Києва. У місті почав стрімко підвищуватися радіаційний фон, але парад не скасували й нічого не повідомили киянам про аварію. 2 травня радянське керівництво ухвалило рішення про евакуацію населення з 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської атомної станції – лише за 6 днів після аварії.

Променевої хвороби офіційно не існувало: все в порядку

Вже у травні 1986 року, після найбільшої в історії людства техногенної катастрофи, управління КДБ СРСР склав перелік з 26 пунктів щодо подій на ЧАЕС, який був засекречений. Применшуючи масштаб аварії, а відповідно й поглиблюючи її непоправні негативні наслідки, органи держбезпеки суворо стежили за нерозголошенням у пресі. Навіть у приватній розмові заборонялося згадувати такі теми: чому сталася аварія; всі дані про характер та обсяг руйнувань; кількість та склад радіоактивної суміші; відомості про рівень радіоактивного забруднення; діапазон проведених робіт для ліквідації наслідків аварії; дані про захворюваність на променеву хворобу серед персоналу станції, ліквідаторів, евакуйованого населення.

Для того, щоб приховати радіаційний фон та масштаби, які насправді мала Чорнобильська катастрофа, влада вдалася до безпрецедентних заходів щодо заміни справжніх діагнозів постраждалим від променевого ураження на щось більш буденне та звичне.

"За даними Шевченківського РВ УКДБ, адміністрація Київської області та 25 лікарень, орієнтуючись на вказівки міністерства охорони здоров’я УРСР, в історіях хвороб пацієнтів з ознаками променевої хвороби вказують діагноз "вегетосудинна дистонія", — вказано в довідці від 13 травня 1986 року. Вже у липні 1986 року влада видала документ під грифом "цілком таємно", який забороняв розголошувати будь-яку інформацію про захворюваність усіма формами променевої хвороби людей, які хоч якось були причетні до аварії на ЧАЕС або мешкали в цій зоні.

Мати тримає портрет покійного сина, який був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС, 26 квітня 2019 року біля Меморіалу Чорнобильця в Києві. Фото: Сергій Супінський/AFP

Гостра променева хвороба, променеві опіки, катаракти та імунологічні порушення – все це розповсюджені хвороби ліквідаторів, які працювали на реакторі з першого дня аварії. Протягом лише трьох місяців після трагедії 28 із них померли в московському шпиталі страшною смертю від променевої хвороби. Діагноз "гостра променева хвороба" мали щонайменше 134 людини, чимало з них за ці роки померли від наслідків опромінювання. Понад 350 тисяч ліквідаторів-українців мають важкі хронічні хвороби, зазвичай від 5 до 12 діагнозів одночасно. Майже 99% випадків раку становив рак щитовидної залози, але серед ліквідаторів та постраждалих прогресували й інші форми раку.

"Зараз ми перебуваємо у віддаленому від аварії періоді, коли підвищується частота інших раків, для нинішнього періоду вже характерним є рак легенів, рак сечового міхура, інші форми раку. Підвищення частоти – одні раки слідують за іншими. Як показує японський досвід, це може тягнутися до 70 років після аварії. Але знижується частота, і не такі високі ризики будуть, бо ризики для ліквідаторів – це підвищення на 10-11% частоти всіх солідних раків. Це висока цифра, але вона не така вражаюча, як рак щитоподібної залози серед ліквідаторів", – каже професор Дмитро Базика.

Що очікує Чорнобиль далі: нове укриття та рекреаційна зона

Першу захисну споруду – так званий "Саркофаг" над 4-м реактором ЧАЕС – збудували ще в листопаді 1986 року. Досить швидко виявилося, що конструкція не витримує впливу зруйнованого реактора та швидко вкривається тріщинами. Вона була побудована із сотень тисяч тонн бетоносуміші та металоконструкцій, а її загальна площа з часом сягнула понад тисячі квадратних метрів.

Новий чорнобильський саркофаг – "безпечний конфайнмент" – почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року. Цей саркофаг вражає своїми розмірами: близько 165 метрів завдовшки, 260 метрів завширшки та 110 метрів заввишки. Він має гарантувати безпеку накриття над ЧАЕС до 2120 року.

Przewalski's horses wander near a forest road in the Chernobyl zone on April 13, 2021. They are the Przewalski's horses, an endangered species native to Asia which surprisingly thrives in the area tainted by radiation, after having once disappeared in the wild. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

Окрім того, за 38 роки після аварії Зона відчуження перетворилася на царство диких тварин. Сюди почали повертатися види тварин, яких у цих лісах не було багато років — фотопастки, наприклад, змогли виявити в Чорнобильській зоні зубрів, ведмедів та глухарів. А фотографії з водопою десь у глибині Зони відчуження показують усе різноманіття поліських лісів, де присутність людини мінімальна. Серед них помічені великі зграї лосів, оленів, вовків і коней та навіть сімейство рисі.

"Ця територія забруднена трансурановими елементами — це уран, плутоній, америцій. Вони мають дуже довгий період напіврозпаду. Для плутонію-239 – це 24 тис. років, для плутонію-240 – 6,5 тисяч років", - пояснював у 2019 році заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження Олег Насвіт.

За його словами, на решті території, а це близько 70% зони відчуження, рівень забруднення вже такий, що наразі там можна дозволити культивацію сільськогосподарських земель. Це чудова місцина, де дика природа може існувати в гармонії з собою та розвиватися звичним шляхом. Чи повернуться колись на цю територію люди, поки що сказати складно, адже рівень забруднення поки що не дає можливості перебувати там довго. Тому чи відновиться наша земля повністю, покаже лише час.