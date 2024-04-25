Станом на 1 січня 2024 року, понад 1,5 млн українців, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, отримують від держави додаткові виплати.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час круглого столу в Комітеті ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, пише Укрінформ.

«За даними Мінсоцполітики, загалом станом на 1 січня 2024 року 1 533,6 тис. постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС осіб отримують від держави додаткові доплати», - йдеться в повідомленні.

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Пенсіонери, що живуть у зоні радіаційного забруднення

Так, за інформацією, що оприлюднила Марчак, доплату за проживання в зоні радіаційного забруднення отримують 135 тис. пенсіонерів - це на 10 тис. осіб більше, ніж станом на 1 січня 2022 року. Наголошується, що ці додаткові виплати українці змогли отримати за судовими рішеннями.

«Кількість пенсіонерів, які через суди отримали доплату за проживання в зоні радіаційного забруднення, зросла з 10 тис. (на 01.01.2022) до 135 тис. (на 01.03.2024). Видатки на фінансування таких доплат за два роки збільшились у 25 разів – з 51 млн до 1,3 млрд грн на місяць», - зазначила Марчак.

В отриманні пенсій і доплат є дисбаланс

Водночас, за її словами, існує певний дисбаланс у розмірах призначених пенсій для пенсіонерів-ліквідаторів аварії, які не проживають в зоні забруднення, і мешканців таких територій.

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Загальна сума річних видатків непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, становить близько 11 млрд грн.

Вони отримують підвищені виплати, які зазвичай встановлюються незалежно від того, чи є людина ліквідатором наслідків аварії на ЧАЕС або чи є вона потерпілою особою.

«Ліквідатори без встановленої інвалідності отримують пенсію за віком у 2,5 раза менше порівняно з ліквідаторами з інвалідністю і в 2 рази менше, ніж особи, які отримують надбавку за проживання в зоні радіаційного забруднення. Це – свідчення несправедливості системи, яку потрібно виправляти. Ми готові пропонувати зміни», - додала Марчак.