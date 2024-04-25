За два роки російської агресії проти України уряд Польщі передав Україні 44 пакети військової допомоги. Загальна сума урядової допомоги за цей час становить майже 9 млрд доларів.

Про це під час виступу в Сеймі Польщі з пріоритетами зовнішньої політики Польщі на 2024 рік заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише Укрінформ.

Польща надала 44 пакети військової допомоги Україні

“Від часу повномасштабної агресії Польща затвердила 44 пакети військової допомоги Україні. Загальна вартість польської урядової підтримки, без врахування багатомільярдних сум, виданих на біженців, за перші два роки війни склала близько 9 млрд дол.”, - наголосив Сікорський.

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Він зазначив, що Польща приєдналася до декларації G7 про взаємні довготривалі зобов’язання щодо України.

“Як сусідня країна, військовий, гуманітарний і енергетичний хаб ми хочемо брати участь у формуванні цих зобов’язань, а не спостерігати за ними ззовні, поки це робитимуть інші”, - констатував глава польської дипломатії.

Польща продовжує підтримувати вступ України до ЄС

Він зазначив, що пріоритетом європейської політики уряду РП буде підтримка незалежності України, зокрема в її зусиллях щодо членства в ЄС.

“Стратегічною метою залишається також поступове включення України до євроатлантичних структур у широкому розумінні”,- наголосив глава польської дипломатії.

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Разом з тим міністр зазначив, що Варшава дбатиме про інтереси польського бізнесу, зокрема аграріїв чи перевізників, які з листопада минулого року блокували польсько-український кордон.

Сікорський звернув увагу на певні побоювання у Польщі щодо економічного аспекту євроінтеграції України. Однак він нагадав, що під час вступу Польщі до ЄС в 2024 році на Заході також побоювалися конкуренції з боку РП. Однак зараз західні компанії охоче інвестують в Польщі, і, на його погляд, те саме згодом буде з Україною.

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Перемога України - нові можливості для Польщі

За його словами, в 2023 році вартість польського експорту в Україну оцінювалося в 52 млрд злотих, що на 30 млрд більше ніж в 2022 році. Сікорський наголосив, що перемога України у війні дасть польським компаніям ще більше можливостей.

Як повідомив глава МЗС Польщі, польські компанії братимуть участь у відбудові України. Для підтримки цих зусиль у Варшаві створено посаду урядового уповноваженого з питань відбудови України, а незабаром у Польщі запрацює представництво офісу ООН з питань обслуговування проєктів.

Сікорський також повідомив, що в 2024 році підтримка України залишиться польським пріоритетом у сфері розвитку.

“Ми зосередимося на найнагальніших потребах, пов’язаних з освітньою і медичною інфраструктурою і підтримаємо модернізацію країни - зміцнення українського самоврядування і реформи, яку готують її до членства в ЄС”,- зазначив глава польської дипломатії.

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Польський міністр додав, що за останні два роки Польща стала головним донором надання гуманітарної допомоги Україні. За його словами, міністерства польського уряду надали 16 млрд євро на всесторонню допомогу Україні й українським воєнним біженцям.

Він також подякував полякам за підтримку українських воєнних біженців у Польщі, зазначивши, що станом на сьогодні в Польщі перебуває 950 тис. українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 222 року, хоча за понад два роки у Польщі свій прихисток знаходили у декілька разів більше українців.