В Україні реєструють підвищену захворюваність на кашлюк серед дітей. У першому кварталі 2024 року зафіксовано 587 випадків кашлюка, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу з нагоди Всесвітнього тижня імунізації, передає кореспондент Укрінформу.

«Зараз ми реєструємо підвищену захворюваність на кашлюк серед дітей. У першому кварталі 2024 року було зафіксовано 587 випадків кашлюка. Якщо подивитися на перший квартал 2023 року, то таких випадків було 17», – сказав Ляшко.

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Міністр охорони здоров’я нагадав, що проти кашлюка потрібно зробити чотири щеплення у дитячому віці.

Крім того, за його словами, згідно з показниками 2023 року, в Україні найкраща ситуація щодо охоплення вакцинацією проти кору, краснухи та паротиту – вдалося досягнути показника щеплення до 92%.

«Це дозволило нам утримати епідеміологічну ситуацію проти кору на стабільному рівні, оскільки сьогодні у країнах Європейського Союзу спостерігається спалах кору. Україна, завдяки тому, що вчасно запустила загальнонаціональну кампанію проти кору, утримує епідеміологічну ситуацію на стабільному рівні», – сказав Ляшко.

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Він зауважив, що під час війни Україні вдалося побороти спалах вакцинокерованого поліомієліту. У 2022 році були виявлені випадки захворювання у Вінницькій та Закарпатській областях, але робота медиків, міжнародних партнерів дозволила відпрацювати це й запобігти подальшому поширенню захворювання, додав міністр.

Він закликав українців дослухатися до порад своїх сімейних лікарів та зробити щеплення, які були пропущені.

«Це стосується як дітей, так і дорослих, які з 16 років повинні кожні десять років робити щеплення проти дифтерії і правця. Цим ви допоможете тримати медичну систему на військових рейках і пріоритезувати надання медичної допомоги тим, хто страждає від наслідків війни», – підкреслив Ляшко.

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Що таке кашлюк

Кашлюк – це вкрай заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.

Симптоми

Першими ознаками кашлюку є помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель. У немовлят це може супроводжуватися періодами тимчасового припинення дихальних рухів (апное). Пневмонія є відносно поширеним ускладненням від кашлюку, рідше виникають конвульсії й ураження головного мозку (енцефалопатія).

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Симптоми зазвичай з'являються через 7-10 днів після інфікування.

Профілактика

Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).

Для вакцинації дітей проти кашлюку на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. АКДП містить цілі убиті клітини збудника кашлюку, а АКаДП містить безклітинний або ацелюлярний кашлюковий компонент. Обидва типи вакцин формують у щеплених дітей стійкий імунітет проти кашлюку, дифтерії та правця.

Детальніше про використання вакцини АКДП з цільноклітинним кашлюковим компонентом та можливих реакцій на її введення на сайті МОЗ.