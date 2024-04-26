За даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), підтверджена кількість дітей, які загинули внаслідок атак по всій Україні, цього року збільшилася майже на 40% порівняно з минулим.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз на сайті ЮНІСЕФ.

За три місяці 2024 року від атак на Україну загинули 25 дітей

За перевіреними ООН даними, внаслідок атак з 1 січня по 31 березня 2024 року загинули 25 дітей, наймолодшому було лише два місяці. За повідомленнями, дев'ятьох дітей вбито внаслідок атак упродовж перших трьох тижнів квітня.

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Згідно з офіційними даними ООН, з моменту ескалації війни у 2022 році внаслідок атак загинули щонайменше 600 дітей. Понад 1350 дітей отримали поранення. В ЮНІСЕФ додали, що реальна кількість убитих і поранених дітей, ймовірно, значно вища.

Крім того, продовжує зазнавати атак й інфраструктура, від якої залежать діти в Україні. У звіті зазначається, що за перші три місяці 2024 року пошкоджено або зруйновано тисячі будинків, 36 медичних закладів та 140 освітніх.

Війна сильно вдарила по шкільній освіті

Атаки на електропостачання та джерела води ще більше порушили роботу найважливіших служб, наражаючи життя та благополуччя дітей на ще більший ризик, констатували в ЮНІСЕФ.

«Два роки війни, яким передували два роки COVID-19, призвели до того, що доступ дітей до шкільної освіти перервано більш ніж на чотири роки – роки, еквівалентні початковій освіті.

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Майже половина дітей, які відвідують школу в Україні, не навчаються очно, причому майже один мільйон дітей по всій країні взагалі не мають доступу до очного навчання через відсутність безпеки», - йдеться у пресрелізі.

В ЮНІСЕФ наголосили, що докладають зусиль, щоб зберегти можливості навчання для дітей шляхом відновлення шкіл і притулків в Україні та підтримки онлайн-навчання. ЮНІСЕФ також надає підтримку у сфері психічного здоров'я.

Разом із партнерами ЮНІСЕФ відновлює найважливіші об'єкти інфраструктури водопостачання та охорони здоров'я, зруйновані чи пошкоджені внаслідок атак.

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Наголошується, що зараз ЮНІСЕФ потребує додатково $250 мільйонів для забезпечення критично важливої підтримки дітей та сімей в Україні, у тому числі у прифронтових районах, для гуманітарних програм та програм відновлення у 2024 році.