Аукціони з продажу санкційного майна Михайла Шелкова та Володимира Сальдо, оголошені на 17 квітня, не відбулися. Фонд держмайна оголосив на 25 травня повторні аукціони.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Одеські квартири Шелкова і Сальдо спробують знову продати

«Квартири Михайла Шелкова та Володимира Сальдо – на аукціоні! ФДМУ повторно виставив на продаж ці активи російського олігарха і українського колаборанта у системі Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.

Коваль нагадав, що квартири санкційних осіб розташовані в комплексах у престижному Приморському районі Одеси, неподалік пляжу Аркадія.

Advertisement

В оголошеннях про повторні торги на Prozorro.Продажі ціна об’єктів знижена. Початкова ціна чотирьохкімнатної квартири, що була у власності Шелкова, площею 175,5 кв. м встановлена у 3,761 млн грн (на першому аукціоні – 7,52 млн грн).

Квартира, що належала Сальдо, тепер пропонується за 1,87 млн грн (раніше - 3,74 млн грн).

Аукціони з продажу зазначеного майна заплановані на 25 травня.

Фонд держмайна виставив на продаж квартири колаборантів

У березні стало відомо, що Фонд державного майна продає заарештовані квартири російського олігарха Михайла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо загальною вартістю понад 10 млн грн.

Advertisement

«17 квітня відбудуться онлайн-аукціони з приватизації нерухомості російського олігарха Михайла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо. Торги відбудуться у системі Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на торги виставлена 4-кімнатна квартира площею 175,5 кв. м в Одесі. Нерухомість розташована на 3-му поверсі 8-поверхового будинку із закритою територією у Приморському районі. Нерухомість колись належала Шелкову. Стартова ціна - 7,52 млн грн.