За даними МВС, за 8 місяців українці оформили майже 226 тисяч заявок на дозвіл отримати зброю. З них понад 210 тис. було схвалено, повідомляє Опендатабот.

За перші три місяці роботи українці подали понад 57 тис. заявок, з них 87% було схвалено. В подальшому попит на зброю зростав. Так, протягом наступних 5 місяців українці подали значно більше звернень – понад 168 тис. заявок. З них схвалили понад 160 тис. або 95%.

Найчастіше запити подають через Єдине вікно, але попри зростання бажаючих отримати дозвіл на зброю, його популярність знизилася. За 8 місяців існування сервісом скористалося понад 65 тис. людей. Більше половини заяв надійшло за перші три місяці роботи сайту.

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З 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.