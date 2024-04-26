Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що Сполучені Штати виділять ще один пакет оборонної допомоги Україні на суму один мільярд доларів. Він міститиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Про це він заявив на початку 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України, передає власний кореспондент Укрінформу.

США надасть Україні пакет допомоги на 1 мільярд доларів

«Сьогодні я радий повідомити, що Сполучені Штати виділять за повноваженнями президента (PDA) ще один пакет допомоги на $1 мільярд, який включатиме додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові снаряди, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку»,- заявив глава Пентагону.

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Він також позитивно відзначив зусилля інших країн, які продовжують забезпечувати оборонні потреби України.

«Лише подивіться на надзвичайну ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі тисяч артилерійських снарядів із третіх країн. Велика Британія оголосила про виділення свого найбільшого пакету озброєнь вартістю приблизно $620 мільйонів. Або зверніть увагу на сміливу заяву Німеччини про те, що вона надасть Україні ще одну систему Patriot», - зауважив Остін.

Більше по темі Україна спільно з Латвією нарощує виробництво дронів Сьогодні до Києва з робочим візитом завітала очільниця МЗС Латвії Байбу Браже. Сторони провели спільну пресконференцію щодо виробництва БПЛА.

Міністр оборони США також наголосив, що за останні два роки близько 50 країн з усього світу забезпечили Україну понад 70 системами ППО середньої та великої дальності.

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Вони надали близько тисячі ракет, трьох тисяч одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. ЗСУ також отримали десятки тисяч протитанкових ракет, а цьогоріч в Україну почне прибувати ескадрилья літаків F-16 разом з пілотами та інженерами, яких підготували країни-учасниці Контактної групи.

«Усе це є свідченням нашої спільної відданості успіху України на полі бою. А завдяки коаліції можливостей контактних груп ми тепер маємо спритну й гнучку структуру, щоби адаптуватися до нових викликів та створити сили майбутнього, які потрібні Україні для її довгострокової безпеки», - заявив глава оборонного відомства США.

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Відкриття 21-го засідання у форматі «Рамштайн»

Міністр оборони США Ллойд Остін у п’ятницю відкрив 21-е засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого формату «Рамштайн», участь у якому беруть представники близько 50-ти країн.

Зустріч проходить у віртуальному форматі.

«У цей день два роки тому багато з нас зібралися на авіабазі «Рамштайн» для першої зустрічі, яка згодом перетворилася на цю контактну групу, і у своєму вступному слові того дня я сказав, що ми продовжимо перевертати небо й землю, щоби забезпечити оборонні потреби України. Саме це ми зробили за ці два роки», - зауважив глава Міністерства оборони США.

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Він підкреслив, що за цей час країни коаліції надихалися мужністю українців на полі бою, які виграли битву за Київ, звільнили значну частину захопленої території, постраждали від масових звірств у Бучі й Маріуполі, відбили Херсон та частину Харківської області.

Крім того, українці відтіснили Чорноморський флот Росії у найдальший східний куточок Чорного моря та відновили експорт зерна. Україна вже 793 днів непохитно протистоїть агресії Кремля та готова діяти далі.

У цьому зв’язку глава Пентагону наголосив, що Сполучені Штати, а також коаліція країн групи «Рамштайн» готова продовжувати підтримку України для того, щоби зупинити російського агресора.

Він зазначив, що під час нинішнього засідання Контактної групи особлива увага буде зосереджена на посиленні протиповітряної оборони України, а також на пошуках резервів артилерії та бронетехніки.

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«Боротьба України за свободу має значення для всіх нас. Якби Україна потрапила під чобіт путінських військ, Європа опинилася би в путінській тіні. Тому ми як і раніше сповнені рішучості стримувати Росію від будь-якої подальшої агресії, у тому числі проти наших союзників по НАТО»,- наголосив міністр оборони США.