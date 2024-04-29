У Центрі уточнили, що йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки , а також про бот Мінцифри єВорог .

«Офіційні українські боти, що допомагають у боротьбі з агресією рф, відновили роботу», – йдеться у повідомленні.

Роботу низки українських ботів у Телеграмі відновили, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у своєму Телеграм-каналі

Блокування Телеграмом важливих українських сервісів

Сьогодні зранку Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що популярний месенджер Telegram, створений росіянином Павлом Дуровим, заблокував низку українських ботів, які збирали дані для української розвідки.

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"Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це відбулось всупереч правил та публічним заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало", - йшлося у повідомленні ГУР.

Чотири дні тому засновник російської мережі Telegram Павло Дуров анонсував блокування акаунтів та ботів, які збирають інформацію для військових потреб. В Україні тим часом точиться дискусія про використання Telegram.