Зеленський заявив, що Україна відповідає критеріям для вступу до ЄС, і чекає на постачання зброї від США

Президент Володимир Зеленський заявив, що війська на передовій очікують на американську допомогу після того, як Конгрес схвалив виділення 61 мільярда доларів на вкрай необхідне Києву додаткове озброєння.

«Ми на всіх рівнях взаємодіємо з партнерами, щоб досягти саме того рівня оперативності в допомозі, який потрібен, щоб не лише зберігати наші позиції, а й щоб зривати російські плани війни, – сказав він у своєму вечірньому зверненні 28 квітня. – Ми ще очікуємо постачання, яке обіцяне Україні, — ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках, які здатні змінювати ситуацію на полі бою в інтересах України».

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Зеленський також повідомив, що Київ і Вашингтон працюють над двосторонньою угодою про безпеку.

«Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії", — сказав Зеленський.

Напередодні Глобального саміту миру в червні, який покликаний знайти шляхи припинення російсько-української війни, Зеленський заявив, що Україна «виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу».

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Саміт заплановано провести в Швейцарії 15-16 червня, і в ньому візьмуть участь країни-члени «Великої сімки» та ЄС, а також такі країни, як Китай та Індія.

Наразі Росія заявила, що не братиме участі в заході, проте Москва не проти проведення мирних переговорів.

Зеленський у 2023 році оприлюднив мирний план припинення війни з 10 пунктів, у якому йдеться: «Росія повинна вивести всі свої війська і збройні формування з території України, все просто і ясно».

Конституція України закріплює вступ до ЄС і НАТО як цілі зовнішньої політики.

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Президент України Володимир Зеленський 28 квітня. (Фото: Офіс президента України)

У Баварії вбито двох українських військовослужбовців, які перебували там на реабілітації

Двоє громадян України, яких підозрюваний громадянин Росії зарізав у Німеччині 27 квітня, були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію, заявив Київ наступного дня.

Міністерство закордонних справ України заявило, що наразі з'ясовує, в яких саме військових частинах служили двоє загиблих віком 36 та 23 роки, які проходили реабілітацію.

57-річний громадянин Росії підозрюється в смертельному нападі на обох у торговому центрі в німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзее.

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Обидві неназвані жертви померли від ножових поранень у лікарні, йдеться у прес-релізі баварської поліції.

МЗС заявило, що намагається встановити контакт із родичами загиблих.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив консульським установам у Мюнхені «тримати справу на особливому контролі та перебувати в постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини», — йдеться в заяві МЗС.

Британський міністр заявив, що Росія втратила 450 000 військовослужбовців в Україні

Майже півмільйона російських військовослужбовців були «вбиті або поранені» під час бойових дій в Україні від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, повідомив 27 квітня британський Defence Journal із посиланням на міністра збройних сил Великої Британії Лео Докерті.

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Він додав, що «десятки тисяч» російських військовослужбовців також дезертирували.

За словами Докерті, «неясно», скільки загинуло російських найманців, зокрема, з групи Вагнера.

Ці цифри майже збігаються з офіційними даними України, яка стверджує, що за цей же період загинуло понад 466 000 російських військовослужбовців.

У п'яти регіонах Росії скасували традиційні паради до Дня Перемоги з міркувань безпеки

П'ять західних регіонів Росії скасували паради на честь Дня перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Брянська, Псковська, Рязанська, Курська та Бєлгородська області, які традиційно проводять паради 9 травня, вже другий рік поспіль скасовують паради з нагоди національного свята, повідомила 28 квітня британська розвідка.

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«Всі перераховані регіони... ймовірно, є вразливими до ударів українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА)», — заявили в міністерстві.

Кремль став об'єктом однієї з таких атак під час минулорічного параду, повідомляє британський урядовий орган.

Інавгурація очільника Кремля Владіміра Путіна на посаду президента відбудеться за два дні до загальноросійських парадів. У березні він переміг на президентських виборах, які, на думку багатьох демократичних спостерігачів, були сфальшовані.

Австралія оголосила про додатковий пакет допомоги Україні на $100 млн

Канберра оголосила про черговий пакет безпекової допомоги Києву на суму 100 мільйонів доларів 27 квітня під час короткого візиту міністра оборони Австралії Річарда Марлза до України.

Він включає безпілотники вартістю понад 30 мільйонів доларів, які змінили умови ведення бойових дій у сучасній війні.

До пакету також входять системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії вартістю близько 50 мільйонів доларів.

«Україна і її народ пережили більше двох років повномасштабного вторгнення Росії, але їхній дух залишається сильним», — сказав Марлз у своїй заяві після візиту до Львова.

На спільній прес-конференції з ним виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який заявив, що австралійські броньовані машини Bushmaster і M113 «відмінно зарекомендували себе на полі бою».

Як повідомив 27 квітня австралійський громадський мовник ABC, військова допомога Канберри з лютого 2022 року сягнула в цілому $880 млн.

Україна знову критикує Червоний Хрест через поведінку його російського представництва

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) через дії його російського представництва на окупованих територіях України.

Він «підіграє російській агресії», — заявив Лубінець 27 квітня на своїй сторінці у Facebook.

Раніше цього року він звинуватив МКЧХ у порушенні своїх основних принципів нейтралітету, а російське представництво — у присутності на окупованому Росією Кримському півострові, де має бути українське представництво організації.

Минулого року президент Зеленський розкритикував засновану в Женеві групу за повільну реакцію на руйнування Росією греблі Каховської ГЕС 6 червня. Червоний Хрест — єдина організація, якій дозволено працювати в зонах бойових дій.

У відповідь на звинувачення і критику на адресу російського відділення МКЧХ заявив 25 квітня, що створив «Групу нагляду при Раді керуючих для оцінки, виявлення, моніторингу та надання рекомендацій щодо коригувальних дій» російському відділенню міжнародної організації.

Наразі група заявила, що російська філія не має присутності на інших окупованих Росією українських територіях — у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Як виявило спільне розслідування Delfi Estonia, Vsquare, Meduza, Expressen і Paper Trail Media, проведене в лютому, за останній рік російському представництву МКЧХ було виділено близько 6,7 мільйона фунтів стерлінгів з державного бюджету Росії.

Це суперечить заяві МКЧХ про те, що російська філія групи не має присутності на окупованих українських територіях.

Кремль використовує державні гроші і призначає лояльних до себе людей у російське відділення МКЧХ, йдеться в журналістському розслідуванні.