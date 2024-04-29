Михайло Іванович Фоменко помер сьогодні, на 76-му році життя, повідомляє Dynamo.kiev.ua. Відомо, що протягом останніх років тренер боровся з раком.

Фоменко виступав за «Динамо» з 1972 по 1978 рік. У складі «біло-синіх» тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі — володарем Кубка СРСР, а 1975-го року допоміг команді здобути Кубок володарів Кубків і Суперкубок УЄФА.

У 1993 році Фоменко вже як тренер привів «Динамо» до першого чемпіонства України, а пізніше здобув зі столичною командою Кубок України.

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З 2012 по 2016 рік Фоменко очолював збірну України, яку вивів на Євро-2016. Після закінчення цього турніру Михайло Іванович завершив тренерську кар’єру.

Смерть Фоменка - Суркіс висловив співчуття

Від імені клубу, якому Михайло Іванович, по суті, присвятив своє життя, співчуття у зв’язку з його смертю висловив президент «Динамо» Ігор Суркіс, повідомляє пресслужба Динамо.

«З почуттям глибокої скорботи зустрів чорну звістку про смерть Михайла Івановича Фоменка.

Він був ключовим виконавцем легендарної команди Валерія Лобановського. Три чемпіонства СРСР, два Кубки країни, Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА здобувалися за безпосередньої участі Фоменка. У складі збірної СРСР він став віцечемпіоном Європи 1972 року та бронзовим призером Олімпіади-1976.

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Закінчивши ігрову кар’єру, Михайло Фоменко знайшов своє покликання у ролі талановитого тренера. Він назавжди залишиться у нашій пам’яті як тренер, який привів «Динамо» до першого чемпіонства незалежної України у сезоні 1992/1993 років.

Також він став одним з найуспішніших тренерів збірної України з футболу, яку очолював з 2012 по 2016 рік. Найбільшим успіхом його роботи з головною командою країни був вихід на чемпіонат Європи-2016.

Від імені усіх динамівців та себе особисто висловлюю глибокі співчуття родині Михайла Івановича, усім його рідним та близьким. Нехай земля буде пухом, а пам’ять у серцях тих, хто його знав, цінував та любив. Сумую разом з усіма, кому дорога ця прекрасна людина. Добра пам'ять про Михайла Фоменка назавжди залишиться з нами».