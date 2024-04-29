Центр національного спротиву (ЦНС) повідомляє, що росіяни почали вербувати білоруську молодь для збирання безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Згідно з повідомленням ЦНС, у білоруському державному технічному університеті відкрився Міжнародний молодіжний форум з розробки дронів, який курують росіяни. Задачею форуму є "максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для ЗС РФ".

"На форумі були помічені представники терористичної організації ПВК "Вагнер", - йдеться в повідомленні.

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Форум курують росіяни

Кураторами форуму є держсекретар “союзної держави” Дмітрій Мезенцев і російський посол Борис Гризлов.

Крім того, до Мінська приїхала й представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробкою бойових дронів у Росії. Саме до університету в Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський оборонно-промисловий комплекс.

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