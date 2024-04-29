Центр національного спротиву (ЦНС) повідомляє, що росіяни почали вербувати білоруську молодь для збирання безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Згідно з повідомленням ЦНС, у білоруському державному технічному університеті відкрився Міжнародний молодіжний форум з розробки дронів, який курують росіяни. Задачею форуму є "максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для ЗС РФ".
"На форумі були помічені представники терористичної організації ПВК "Вагнер", - йдеться в повідомленні.
Форум курують росіяни
Кураторами форуму є держсекретар “союзної держави” Дмітрій Мезенцев і російський посол Борис Гризлов.
Крім того, до Мінська приїхала й представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробкою бойових дронів у Росії. Саме до університету в Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський оборонно-промисловий комплекс.
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Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські військові на тимчасово окупованих територіях України навчатимуть дітей у школах керувати безпілотниками.
Росіяни змушують дітей долучатися до військової діяльності
З 1 вересня 2024 року у школах на ТОТ російська окупаційна влада збирається запровадити новий предмет - курс із управління безпілотними літальними апаратами.
"Офіційно вони можуть називати це "навчанням", але насправді готують молодь до вбивств", - пише Іван Федоров.
Відомо, що на тимчасово окупованих Росією територіях України окупанти проводять активну промоцію вступу українських школярів до вищих навчальних закладів на території РФ.
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