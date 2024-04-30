Під час дебатів у Маастрихті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що не виключає, що в Європейському Союзі може бути введена заборона на TikTok.

Про це повідомляє Politico.

У Євросоюзі можуть заборонити TikTok

"Вона не виключена", - сказала фон дер Ляєн після того, як модератор послався на Сполучені Штати, де соцмережа TikTok перебуватиме під національною забороною, якщо не буде продана її власником.

Президентка зазначила, що Єврокомісія була "найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах".

Advertisement

"Ми прекрасно знаємо, чим небезпечний TikTok", - заявила фон дер Ляєн.

Як зараз працює TikTok в ЄС

Після того, як Єврокомісія почала перевірку функції виплати нагороди користувачам за взаємодію з додатком TikTok Lite відповідно до закону про модерування контенту, ухваленого в ЄС, TikTok призупинив її функціонування.

У березні Європарламент заборонив співробітникам використання TikTok на службових пристроях. Депутатам ЄП рекомендували видалити його з телефонів.