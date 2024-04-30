У понеділок колишнього співробітника американського Агентства національної безпеки (АНБ) засудили до майже 22 років ув'язнення за спробу передати секретну інформацію особі, яку він вважав агентом РФ.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Reuters.

Співробітник АНБ планував передати секретну інформацію РФ

«32-річний Джарех Себастьян Далке з Колорадо-Спрінгс у жовтні визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення у спробі передачі секретної інформації у сфері національної оборони. У понеділок його засудили до 21 року і 10 місяців позбавлення волі», - зазначається в повідомленні.

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Директор ФБР Крістофер Рей у цьому зв’язку заявив, що вирок Далке «має служити суворим попередженням» для всіх, кому довірено захист інформації, а також що зрада цієї довіри тягне за собою наслідки.

Раніше Далке підтвердив, що використовував зашифрований обліковий запис електронної пошти для передачі уривків трьох секретних документів особі, яку він вважав російським агентом.

Насправді ця особа була таємним співробітником ФБР. Усі три документи, з яких були взяті витяги, містять конфіденційні дані про оборонні можливості США, належать до категорії «Цілком таємно».